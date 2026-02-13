カプコンは2月13日、「バイオハザード」シリーズ最新作『バイオハザード レクイエム』［PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store／GeForce NOW）］の最新トレーラーを公開。

本作の発売日は2026年2月27日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8990円だ。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

最新トレーラーには、物語を彩る登場人物たちや行く手を阻む脅威に加え、多彩なゲームプレイとドラマがふんだんに詰め込まれている。『レクイエム』への期待が膨らむ一篇をぜひ、チェックしよう。

▼『BIOHAZARD requiem』4th Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=dAqhFH1zeLw

■物語を彩る登場人物たち

主人公：グレース・アッシュクロフト

FBI分析官。推理や分析など専門のフィールドでは並外れた集中力と洞察力を発揮する。母親を失った事件の影響から内向的で、仕事に没頭するのが彼女の日常だ。廃ホテルで起こった変死事件調査のため、単独で街へ向かう。

もう一人の主人公：レオン・S・ケネディ

かつての“ラクーン事件”の生還者の一人。強い正義感と高い身体能力をあわせ持ち、数々の「バイオハザード」事件を生き抜いてきた。対バイオテロ組織DSOに所属するエージェントとして、連続する変死事件の調査に赴く。

ネイサン・デンプシー

グレースの上司。母親を失った彼女を気遣いながらも、連続変死事件の捜査を命じる。

アリッサ・アッシュクロフト

グレースの母親であり、“ラクーン事件”の生還者の一人。事件当時は、ラクーンシティの新聞記者だった。勝気で負けず嫌いな性格、そしてジャーナリストとしての使命感から、事件後もアンブレラの裏の顔を追い続けていたが……。

エミリー

グレースが出会う少女。療養所で隔離されていたため、肌は青白く痩せている。

ヴィクター・ギデオン

アメリカ各地で発生する連続変死事件の容疑者。かつては、ラクーン事件の元凶である製薬企業アンブレラで、t-ウィルスの研究をしていたようだ。

■プレイヤーの行く手を阻むクリーチャーやゾンビたち

生還と事件の収束を目指すグレースとレオンのサバイバル。ヒトならざるものと化した感染者＝ゾンビや異形のクリーチャーなど数々の脅威が襲いかかってくる。

かつての記憶の残滓、生前の行動に執着するゾンビたちの行動はさまざまで、彼らの行動をよく観察することで、攻略への糸口が見つかるかもしれない。

■そして、物語は因縁の地、ラクーンシティへ―。

レンウッドホテルでの連続変死事件捜査から幕を開ける『バイオハザード レクイエム』。グレースとレオンのサバイバルが紡ぐ物語は、やがて因縁の地、荒廃したラクーンシティへと二人を導いてゆくことなる。はたして、その結末は――？

『バイオハザード レクイエム』の発売まであと僅か。期待と想像を膨らませてその日を待とう。

【ゲーム情報】

タイトル：バイオハザード レクイエム

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：

PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store／GeForce NOW）

発売日：2026年2月27日

価格：

通常版：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9990円（パッケージ版／ダウンロード版）

コレクターズエディション：1万2500円（パッケージ版）

コレクターズセット（Steamのみ）：1万2500円（パッケージ版）

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万5389円

ダウンロード版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万3990円

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」：7689円

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

※コレクターズセットはSteam版（コード）、イーカプコンのみで取り扱い予定。

※ダウンロード版の「バイオハザード 30th Special Pack」はSwitch 2のみ。

※「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」はPS5のみ。

CERO：Z（18才以上対象）

©CAPCOM