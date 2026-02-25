240Hz対応のDell 23.8型Fast IPSモニターが、12,980円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Dell 23.8型ゲーミングモニター「SE2426HG」をチェック！

Dellの23.8型ゲーミングモニター「SE2426HG」が、Amazonでタイムセール対象。参考価格17,980円のところ、28％オフの12,980円で販売中。

240Hz表示に対応しながら、価格は12,980円。解像度はフルHD（1920×1080）、23.8型の扱いやすいサイズ。Fast IPSパネルを採用し、Dell製で3年保証も付く。240Hzを試すには、ちょうどよさそうだ。

23.8型フルHDで240Hz

画面サイズは23.8インチ、解像度は1920×1080。リフレッシュレートは240Hzに対応する仕様。フルHD解像度と240Hz表示を組み合わせたモデル。

Fast IPS／色域sRGB 99%

パネルはFast IPSの非光沢。色域はsRGB 99％。視野角の広さを特長とするIPS方式で、240Hz表示に対応する仕様。

HDMI×2／DP×1／3年保証

端子はHDMI×2、DisplayPort×1、ヘッドホン出力を備える。AMD FreeSync PremiumおよびHDMI VRR対応。メーカーはDell、3年保証付き。