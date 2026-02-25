このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1318回

240Hz対応のDell 23.8型Fast IPSモニターが、12,980円

2026年02月25日 14時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール】Dell 23.8型ゲーミングモニター「SE2426HG」をチェック！

　Dellの23.8型ゲーミングモニター「SE2426HG」が、Amazonでタイムセール対象。参考価格17,980円のところ、28％オフの12,980円で販売中。

　240Hz表示に対応しながら、価格は12,980円。解像度はフルHD（1920×1080）、23.8型の扱いやすいサイズ。Fast IPSパネルを採用し、Dell製で3年保証も付く。240Hzを試すには、ちょうどよさそうだ。

アマゾンでDell 23.8型ゲーミングモニター「SE2426HG」を入手

23.8型フルHDで240Hz

　画面サイズは23.8インチ、解像度は1920×1080。リフレッシュレートは240Hzに対応する仕様。フルHD解像度と240Hz表示を組み合わせたモデル。

Fast IPS／色域sRGB 99%

　パネルはFast IPSの非光沢。色域はsRGB 99％。視野角の広さを特長とするIPS方式で、240Hz表示に対応する仕様。

HDMI×2／DP×1／3年保証

　端子はHDMI×2、DisplayPort×1、ヘッドホン出力を備える。AMD FreeSync PremiumおよびHDMI VRR対応。メーカーはDell、3年保証付き。

アマゾンでDell 23.8型ゲーミングモニター「SE2426HG」を入手

