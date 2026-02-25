Amazonセール情報大紹介！ 第1316回
16型で約22時間駆動、しかも1TB。Snapdragon X搭載Vivobookが104,800円
2026年02月25日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 16型ノートPC「ASUS Vivobook 16 X1607QA（X1607QA-PU161W）」をチェック！
ASUSの16型ノートPC「ASUS Vivobook 16 X1607QA（X1607QA-PU161W）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格118,000円のところ、11％オフの104,800円で販売中。
「大きい画面で作業したい。でも重くてうるさいのは嫌だし、充電も気にしたくない。」
そう考え始めると、候補に入ってくるのがVivobook 16 X1607QAだ。レビューでも「起動が速い」「動作が軽い」「静か」「電池が長い」といった声がある。派手さよりも、日々の使いやすさを重視する人に選ばれている。
Snapdragon Xと長時間駆動
16型で約19.6時間（動画再生時）／約22.2時間（アイドル時）のバッテリー駆動時間。Snapdragon X X1-26-100は日常用途を軽快にこなしながら消費電力を抑える設計で、45TOPSのNPUも備える。
Amazon限定1TBモデル
本モデルはAmazon.co.jp限定でSSD 1TBを搭載する。標準512GBとの差は分かりやすいポイント。写真や動画、アプリを多めに保存する人には扱いやすい容量だ。
サイズと注意点
重量は約1.88kg。毎日持ち歩く軽量機ではない。Officeは付属しない。Snapdragon X搭載のため、利用するソフトや周辺機器は事前に確認しておきたい。
製品スペック
【ディスプレイ】16.0型（1920×1200）
【CPU】Snapdragon X X1-26-100
【メモリ】16GB
【ストレージ】1TB（Amazon.co.jp限定）
【バッテリー】約19.6時間（動画再生時）／約22.2時間（アイドル時）
【重量】約1.88kg
【Office】なし
