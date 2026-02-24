Cygamesは2月24日、育成シミュレーションゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」がサービス開始5周年を迎えたと発表。

最大120連無料の1日10連ガチャや、4周年のタイミングで発表され1年越しに育成ウマ娘として実装された「★3 [The Changer]アーモンドアイ」、世界最大級の祭典・ブリーダーズカップを舞台にした新育成シナリオ「Beyond Dreams 共に前へ、共に光を」の公開などが行われている。

サポートカードには5周年の顔となる「SSR [Innovator]フォーエバーヤング」「SSR [American Dream]カジノドライヴ」が新登場。多くのプレイヤーがガチャを回しているようだ。

筆者も5周年ということで3周年ぶりに復帰。無事にアーモンドアイをお迎えし、新シナリオを「おまかせ育成」で回してみた（1周約25分で終了。早い…！）。

するとなんということでしょう……。2年前は最高の育成結果でランク「UE1」だったのが、今回の育成でランク「UC」に到達。「UE1～9」→「UD1～9」をすっ飛ばし、驚異の19階級特進を遂げたことになる。

この育成シナリオが特別「盛れる」のか、おまかせ育成が優秀なのかはわからないが、この2年間でインフレしているのは間違いない。調べたら5周年で評価ランク「US」の上、「LG」ランクが追加されたとのこと（井の中の蛙でした）。

90日以上ログインしていない人を対象とした「カムバックキャンペーン」も開催中なので、一度離れた人もあらためてこの機会に「ウマ娘」を遊んでみてはいかがだろうか。

5周年を記念した新CMはこちら！

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Steam）：配信中（2025年6月26日）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

© Cygames, Inc.

AppleとAppleのロゴは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。

iOSは、Ciscoの米国およびそのほかの国における商標または登録商標です。

AndroidおよびGoogle Playは、Google LLC.の商標または登録商標です。