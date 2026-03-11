今回登場するのは育成シナリオ「Dreams編」でも活躍したウマ娘！

Cygamesは3月11日、iOS／Android／PC（DMM GAMES／Steam）向け育成シミュレーション『ウマ娘 プリティーダービー』について、新育成ウマ娘とサポートカードが登場したと発表。

今回登場するのは、育成シナリオ「Dreams編」でも活躍したウマ娘。新育成ウマ娘は「★★★ [Love-Linked Aster]ラヴズオンリーユー」。

新たなサポートカードは「SSR [響け、二人の凱歌]マルシュロレーヌ」「SR [温もりの一皿、召し上がれ♪]スーパークリーク」「R [トレセン学園]マルシュロレーヌ」だ。

▼新育成ウマ娘紹介

▼新サポートカード紹介

ガチャの詳細は『ウマ娘』公式Xからの投稿および公式サイト／ゲーム内お知らせを確認してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Steam）：配信中（2025年6月26日）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

