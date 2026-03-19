「5th Anniv.セレクトピックアップ サポートカードガチャ」も開催中！
★3ヴィクトワールピサが『ウマ娘 プリティーダービー』に新育成ウマ娘として登場！
Cygamesは3月19日、iOS／Android／PC（Steam）向け育成シミュレーション『ウマ娘 プリティーダービー』について、新たな育成ウマ娘が登場したと発表。
今回登場する育成ウマ娘は、2月22日の公式生放送「ぱかライブTV Vol.62」で発表されたばかりのヴィクトワールピサだ。
▼新育成ウマ娘紹介
★3[Lueur Angélique]ヴィクトワールピサ
https://x.com/uma_musu/status/2034465850573602926
https://x.com/uma_musu/status/2034105236785402329
「5th Anniv.セレクトピックアップ サポートカードガチャ」も開催中。開催されるガチャの詳細は『ウマ娘』公式Xからの投稿および公式サイト／ゲーム内お知らせを確認してほしい。
▼公式Xはこちら
https://x.com/uma_musu
▼公式サイトお知らせはこちら
https://umamusume.jp/news/detail?id=3132
【ゲーム情報】
タイトル：ウマ娘 プリティーダービー
ジャンル：育成シミュレーション
開発／運営：Cygames
プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）
配信日：
iOS／Android：配信中（2021年2月24日）
PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）
PC（Steam）：配信中（2025年6月26日）
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
© Cygames, Inc.
AppleとAppleのロゴは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。
iOSは、Ciscoの米国およびそのほかの国における商標または登録商標です。
AndroidおよびGoogle Playは、Google LLC.の商標または登録商標です。