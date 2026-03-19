Cygamesは3月19日、iOS／Android／PC（Steam）向け育成シミュレーション『ウマ娘 プリティーダービー』について、新たな育成ウマ娘が登場したと発表。

今回登場する育成ウマ娘は、2月22日の公式生放送「ぱかライブTV Vol.62」で発表されたばかりのヴィクトワールピサだ。

▼新育成ウマ娘紹介

★3[Lueur Angélique]ヴィクトワールピサ

https://x.com/uma_musu/status/2034465850573602926

https://x.com/uma_musu/status/2034105236785402329

「5th Anniv.セレクトピックアップ サポートカードガチャ」も開催中。開催されるガチャの詳細は『ウマ娘』公式Xからの投稿および公式サイト／ゲーム内お知らせを確認してほしい。

▼公式Xはこちら

https://x.com/uma_musu

▼公式サイトお知らせはこちら

https://umamusume.jp/news/detail?id=3132

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Steam）：配信中（2025年6月26日）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

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