Cygamesは2月16日、育成シミュレーションゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」の公式生配信番組「ぱかライブTV Vol.62」を2月22日20時より放送すると発表した。

今回の番組は5周年を間近に控えた「5th Anniversary Umazing Special！」として放送。未発表の新たなウマ娘役として4名が初出走するほか、総勢11名のキャストでお届けする。

番組内では、ブリーダーズカップを舞台にした新育成シナリオ「Beyond Dreams 共に前へ、共に光を」の詳細や、5周年に登場するガチャなどゲーム最新情報を発表するほか、？？？役の4名が演じる未発表のウマ娘を含む、新しいウマ娘たちを続々発表予定。

さらに、競馬界の“あの方々”からお祝いメッセージもあるとか。ぜひリアルタイムで視聴してほしい。

ユーザーからは「とりあえず愛美さんの歌唱力には期待していい」「競馬界のあの方々…一体誰豊と何ストフなんだ…」「役不明が多くてワクワクしかねえ！」「なんかやべーーーことになるの確定やん」「4人で済むかな？」「もう一人出てきたら笑う」「情緒がおかしくなりそう」「当日は探さないでください！」など、番組に期待する声が多く寄せられていた。

※出走者、内容は予告なく変更する場合がございます。

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Steam）：配信中（2025年6月26日）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

