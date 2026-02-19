Cygamesは2月18日、育成シミュレーションゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」のPC版（DMM GAMES／Steam）にて、新機能「ライブのフレームレート設定」を追加した。フレームレートの設定で60fpsを選択すると、ライブの映像がより滑らかに視聴できる。

ユーザーからは「30fpsから60fpsはまじで別物」「ぬるぬる動いてる！」「これ5周年で伝えるレベル」「もう30fpsには戻れない」「腕の振りや紙吹雪の違いがわかりやすい」「ペンライトの揺れがめっちゃ滑らか！」「ようやく4060tiを活かせる日が来たか」「カメラがぐるっと動くタイミングでも表情や動きがくっきり見えるようになって神!!」と、大好評なようだ。

公式からはウマ娘といえばこの曲とばかりに「うまぴょい伝説（60fps）」ライブ動画が公開。過去に公開された30fps版と比較しやすいよう、メンバーを揃えてくれるさりげない優しさが嬉しい。ついでに英語版「うまぴょい伝説（Umapyoi Legend）」も載せておこう。ぜひ大画面で見比べて違いを実感してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Steam）：配信中（2025年6月26日）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

