Cygamesは3月19日、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」のダウンロード数が2500万を突破したと発表した。2025年10月に2400万を報告して以来、およそ5ヵ月で100万増えた計算になる。

それを記念して、2026年4月19日23時59分までにゲームを開始したトレーナーを対象として、「SSRメイクデビューガチャ第６R」をプレゼントしている。これは2026年1月31日までに登場したSSRサポートカードが確定で出現するガチャチケットだ。ホーム画面の「プレゼント」から忘れずにゲットしておこう。

※受け取り期限は30日間。期限切れになると自動的に削除されるので注意。

ユーザーからは「うおおぉ！おめでとう＆ありがとう!!」「2500万すごいー」「バケモンすぎて草」「まだ伸びてんの!?」「神運営きたぁ！」「これからもよろしくお願いします」「普段リプしないけれど本当に感謝」など、祝福と喜びの声が寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Steam）：配信中（2025年6月26日）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

© Cygames, Inc.

AppleとAppleのロゴは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。

iOSは、Ciscoの米国およびそのほかの国における商標または登録商標です。

AndroidおよびGoogle Playは、Google LLC.の商標または登録商標です。