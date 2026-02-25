Amazonセール情報大紹介！ 第1317回
aptX Lossless＋LDAC両対応。最大50dB ANCのVGP金賞イヤホンが7,000円台
2026年02月25日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】完全ワイヤレスイヤホン「EarFun Air Pro 4」をチェック！
オーディオブランドEarFunの完全ワイヤレスイヤホン「EarFun Air Pro 4」がAmazonでタイムセール対象。参考価格9,990円のところ、22％オフの7,778円で販売中。
「この価格でLDACとaptX Losslessの両対応？」
EarFun Air Pro 4は、最大50dBのアクティブノイズキャンセリングも備える完全ワイヤレスイヤホン。音質も、ノイズキャンセリングも削らなくていい。価格は7,000円台。
LDAC／aptX Lossless両対応
最先端チップ「QCC3091」を搭載し、Bluetooth 5.4とSnapdragon Soundに対応。aptX Losslessは最大96kHz/24bitのロスレス伝送、LDACは最大990kbpsの伝送に対応する。LDAC、aptX Lossless、LE AudioはiOS端末では利用できず、対応デバイスが必要。
最大50dB アダプティブANC
ノイズキャンセリングは「QuietSmart 3.0」。周囲のノイズレベルに応じて低減レベルが変動するアダプティブ式ハイブリッドANCを採用し、最大50dBのノイズ低減に対応。装着検出機能を備え、イヤホンを外すと音楽が一時停止し、再装着で再生が再開する。
再生52時間と日常機能
再生時間はイヤホン単体で最大11時間、充電ケース込みで最大52時間。充電はワイヤレス充電とUSB-C充電に対応し、10分の充電で2時間使用可能。イヤホンはIPX5防水。左右各3基、計6マイクを搭載し、cVc 8.0に対応。ゲームモードは最大50msの低遅延。マルチポイント接続とGoogle Fast Pairに対応し、LE AudioとAuracastはファームウェアのバージョンアップ後に利用可能。
