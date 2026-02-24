DRIMAGEおよびDRIMAGE JAPANは2月24日、同社がパブリッシングを手がけ、Bonfire Studiosが開発中の次世代チームベースPvPゲーム『アーケロン（Arkheron）』［PC（Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X|S］について、Steam NextフェスでPC（Steam）のデモ版を配信した。Steam Nextフェスの期間は、2026年3月3日2時59分まで。

また、期間中、特設ページを公開しており、Steamストアページからでも、特設ページからでもデモ版の入手が可能となっている。

デモ版では、本作のコアゲームプレイを体験可能。デモ公開と並行し、DRIMAGEとBonfire Studiosは世界中のプレイヤーからのリアルタイムフィードバックを収集するという。Steam Nextフェス期間中およびその後も最高のゲーム体験を提供すべく、最終調整に注力する方針とのことなので、まずはデモ版をプレイしてみてはいかがだろうか。

▼『Arkheron』 Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/3333850/Arkheron/

▼SNF「アーケロン」特設ページ

https://store.steampowered.com/app/4251130/Arkheron_Demo

2月21日には、激しいゲームプレイ映像とスタイリッシュなビジュアル演出を融合して本作独自の世界観を紹介した新映像と、ゲームの核心を担う独自システム「シャッタードシステム」と呼ばれるアイテムシステムの紹介映像を公式YouTbueにて公開している。こちらもあわせてチェックしてほしい。

▼アーケロン(Arkheron) | Nextフェスに登場

https://www.youtube.com/watch?v=4hkjjSQZaCo

▼アーケロン(Arkheron) | シャッタードシステム

https://www.youtube.com/watch?v=vI6L2UmRKw0

●コミュニティビルドアップについて

『アーケロン』は3人1組、全15チームによるバトルロイヤルが主なゲームモードになっている。そのため、『アーケロン』日本事業チームでは、動画やストリーム配信を行うユーザーに向けた「クリエイターサポートキット」や、チームでのコミュニケーションを円滑に行うための「Discord」の活用など、コミュニティ活性化への取り組みに注力をしている。

とくに「Discord」に苦手意識を持っている人や、初めて参加するプレイヤーがより楽しく過ごせるよう、公式Discordチャンネルにモデレーターを配置。

さらに、「アーケロン」をアルファテスト以降、深く遊んでいるプレイヤーを「メンター」として認証する取り組みも進めており、分かり易く、楽しく『アーケロン』を楽しめるよう、環境整備を進めている。関連サイトやページもぜひともチェックしてみよう。

＜関連した取組例＞

・「アーケロン」公式note

■有名インフルエンサーたちが多数参加！

『アーケロン（Arkheron）』をさらに盛り上げる「DOMINEX」開催まであと2日！

さらにSNF期間中には、多くのインフルエンサーが参加するオンラインでのゲーム大会「DOMINEX」が行われる。詳細はDOMINEX公式Xを確認してほしい。

本大会はリアルタイム配信を予定している。興味のある人はぜひともチェックしよう。

▼DOMINEX公式X

https://x.com/DOMINEX_oa

▼DOMINEX配信URL

https://www.youtube.com/live/fvko47sgEOo

※一部参加者変更について

当初参加予定だった「胡桃のあ」さんにつきまして、諸般の事情により不参加となりました。代役として「小雀とと」さんが参加となります。楽しみにされていた「胡桃のあ」さんのフォロワーの皆様には深くお詫び申し上げます。

【ゲーム情報】

タイトル：Arkheron（アーケロン）

ジャンル：次世代チームベースPvPゲーム

販売：DRIMAGE

開発：Bonfire Studios

プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：未定

価格：未定

CERO：審査予定

