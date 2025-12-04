DRIMAGEおよびDRIMAGE JAPANは12月4日、同社がパブリッシングを手がけ、Bonfire Studiosが開発中の次世代チームベースPvPゲーム『Arkheron（アーケロン）』［PC（Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X|S］について、2025年9月20日から9月28日に実施したアルファプレイテストの振り返りと今後についての情報を公開した。

■アルファプレイテストの振り返り

過日実施した「アルファプレイテスト」には、日本国内から多くのプレイヤーが参加し、本作をプレイした。とくに、「アーケロン」のSteamストア内でのウィッシュリスト登録者数に関しては、北米に次ぐ第2位に日本からの登録があり、本作に対するさまざまな意見を受け取ったという。

今回テストで触れたバージョンは、ゲームの根幹部分を体験できる内容に留めており、操作方法や楽しみ方のガイドコンテンツが足りていなかった点、ゲームアイテムの説明テキストの視認性など、多くの指摘を受けたという。同社はユーザーからの意見やアイデアを集約し、追加すべき内容の精査の作業を進めていくとのこと。

●日本国内アンケート結果（一部抜粋）

今回、テスト期間中に日本で実施したアンケートから、データを一部紹介。

1. プレイ時間

「今回のプレイテストをどのくらいプレイしましたか？」という設問では、55.3％の人が「5時間以上」と回答。これは、多くの人が本作のコアなゲームサイクルに深く没入し、熱心にプレイしたことを示す、非常に心強い結果だろう。

2. 最も楽しかった点

「ゲームで最も楽しかった点」として（「その他」を除く上位項目）、「戦闘体験」（26.5％）、「アイテム/アビリティとビルドの選択肢」（25.6％）、「チームワークと3対3の戦闘」（22.0％）が挙げられた。

本作の核となる戦略的なビルド要素と、それを用いた戦闘アクションが高く評価されたようだ。

3. 次回のプレイテストへの参加意欲

「次のプレイテストに参加したいと思いますか？」という設問では、69.7％の人が「非常にそう思う」、20.4％の人が「そう思う」と回答。開発・運営チームでは、感謝の気持ちを持って次回のイベントへ向けて準備中だという。

■今後の「アーケロン」について

アルファプレイテストで預かった意見やアイデアの実装検討や不便な点の改善のため、開発元Bonfire Studiosとの協議および開発作業を継続しており、現在、開発チームは数ヵ月後に開始予定のCBT（クローズドベータテスト）の準備を進めているという。より良いゲーム体験を目指して開発を進めていくとのことなので、今後の「アーケロン」に、ぜひ期待しよう。

■コミュニティプレイテストの実施を決定！

これまでに北米地域を対象としたコミュニティ主導型プレイテストを実施していたが、この度、日本地域を対象とした「コミュニティプレイテスト」※の実施を決定した。12月の第1週から第3週までの週末3回、計6セッションで実施を予定している。

スムーズなマッチングを確保するため、プレイセッションは日本時間の21時から23時までの時間帯に運営を予定している。

また、上記の時間帯以外でも「トレーニングモード」にはアクセスが可能となっており、トレーニングモードでは基本操作の練習をフレンドとともにプレイできる。

※コミュニティ主導型プレイテスト「コミュニティプレイテスト」とは、「アーケロン」のゲーム性において重要な要素となる「コミュニティ」形成に関する検証や確認を目的としたテスト。ゲームに関する不具合検証やサーバー負荷の検証を目的としたテストとは異なる。

●初回開催日時

・2025年12月6日 21時～23時

・2025年12月7日 21時～23時

●参加対象者

以下のいずれかに該当するユーザーが対象となる。

・9月実施の「アルファプレイテスト」に参加したプレイヤー

・公式Discordで案内する方法を通じて新規登録をしている人

●参加条件

アーケロンとDiscordの連携、および指定のDiscordサーバーへの加入が必要。参加方法の詳細は、アーケロン公式Discordにて公開するお知らせより確認してほしい。

※開催日時は変更・追加になる場合がございます。

※「Arkheron（アーケロン）」公式Discordへのアクセスには別途「Discord」のアカウントが必要です。

【ゲーム情報】

タイトル：Arkheron（アーケロン）

ジャンル：次世代チームベースPvPゲーム

販売：DRIMAGE

開発：Bonfire Studios

プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：未定

価格：未定

CERO：審査予定

