DRIMAGEおよびDRIMAGE JAPANは3月20日、自社でパブリッシングを手がけ、Bonfire Studiosが開発中の次世代チームベースPvPゲーム『アーケロン』（Arkheron）について、PC（Steam）で先週末より毎週金曜日2時間限定で実施しているテストプレイイベント「フライデーナイト・ファイツ」の第2夜として、「デュオモード」によるゲームプレイを検証すると発表。

＜公式Discord＞

■「フライデーナイト・ファイツ」第2夜は 「デュオモード」が登場！

「フライデーナイト・ファイツ」は、毎週金曜日の21時から23時、2時間限定で「アーケロン」をプレイできるイベント。このイベントは「アーケロンDemo版」には開発中の環境で実装しなかった、いくつかの新機能・仕様の実証テストを兼ねた取り組みとなっており、「アーケロンExperimental版」を使用している。

参加を希望のプレイヤーは、下記の参加方法を確認してほしい。

●参加方法

「フライデーナイト・ファイツ」に参加するためのクライアント「アーケロンExperimental版」を手に入れるには、下記のボタンリンクにアクセスして登録しよう。

＜参加登録はこちら＞

※別途メールアドレス、Steamアカウント、Discordアカウントが必要です。

詳しくはSteamストアページのお知らせを確認のこと。

■今夜は「デュオモード」を実施！

これまでの『アーケロン』は3人1組のチームを基本構成としたチームバトルを楽しめていたが、今夜実施するのは2人1組のチーム構成、全15チーム（30名）でゲームプレイを行う「デュオモード」となる。

「デュオモード」は、チームマッチングのスピード向上が見込まれ、より多くのゲーム体験を提供できる利点があるため、実験的に実施。ボイスチャットやピン提示の定型文による意思疎通がより円滑になる。3人でのゲームプレイにハードルを感じているプレイヤーは、ぜひ試してほしいゲームモードだ。

また、現在「アーケロンExperimental版」で利用可能な「カスタムゲーム」モードは、いつでも、誰でも利用できる。「フライデーナイト・ファイツ」の実施期間と関係なく利用可能なので、ぜひ試してみよう。

一部の「フライデーナイト・ファイツ」参加者の中には「カスタムゲーム」機能を使った大会形式のイベントを主催し、参加者募集を行っている人もいる。

詳しくは各種アーケロン公式SNSを通じて案内しているので、興味のある人はユーザーコミュニティアプリ「Discord」や「X」を入手して、アーケロン公式Discordチャンネル・日本公式Xアカウントを確認してみよう。

＜公式Discord＞

＜日本公式X＞

【ゲーム情報】

タイトル：Arkheron（アーケロン）

ジャンル：次世代チームベースPvPゲーム

販売：DRIMAGE

開発：Bonfire Studios

プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：未定

価格：未定

CERO：審査予定

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