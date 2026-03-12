DRIMAGEおよびDRIMAGE JAPANは3月12日、自社でパブリッシングを手がけ、Bonfire Studiosが開発中の次世代チームベースPvPゲーム『アーケロン』（Arkheron）について、開発中の新機能実証テストを兼ねたアーケロンのテストプレイイベント「フライデーナイト・ファイツ」をPC（Steam）で実施すると発表。テストの開始日は、今週末2026年3月13日より。プレイ可能時間は、21時から23時の2時間限定となる。

- 配布スケジュール：2026年3月12日14時配布

- 配布対象：国内ゲーム、産業

■「フライデーナイト・ファイツ」とは

「フライデーナイト・ファイツ」は、2026年3月13日からから毎週金曜日に21時から23時の2時間限定で『アーケロン』をプレイできるイベント。このイベントは『アーケロンDemo版』には実装しなかったいくつかの新機能をテストする目的を含んだアクションとなっている。参加希望のプレイヤーは、下記の参加方法を確認してほしい。

●参加方法

「フライデーナイト・ファイツ」に参加するためのクライアントを手に入れるには、下記のリンクにアクセスして登録をする。

＜参加登録はこちら＞

※別途メールアドレス、Steamアカウント、Discordアカウントが必要になります。詳しくはSteamストアページのお知らせをご確認ください。

■「フライデーナイト・ファイツ」の時間外でも遊べる!?

新機能「カスタムゲーム」で自分たちだけのプライベートロビーが制作可能！

第一夜となる3月13日の「フライデーナイト・ファイツ」では、新機能「カスタムゲーム」のテスト導入を行う。「カスタムゲーム」の機能を活用することで、「フライデーナイト・ファイツ」の時間外でも、自分たちだけの専用ロビーを作成できるようになる。また、トレーニングモードは24時間いつでも開放されている。

※本施策で実装する新機能は開発中の環境となり、コミュニティの反応を受けてゲームをより良く開発していく意思のもと、実施する施策となります。一部英語表記のみのコンテンツも存在する場合があります。

【ゲーム情報】

タイトル：Arkheron（アーケロン）

ジャンル：次世代チームベースPvPゲーム

販売：DRIMAGE

開発：Bonfire Studios

プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：未定

価格：未定

CERO：審査予定

©2026 Bonfire Studios, Inc. Licensed to and portions owned by DRIMAGE Co., Ltd. All rights reserved.