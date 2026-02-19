クリエイターサポートキットの募集も開始！
『アーケロン（Arkheron）』のデモ版が2月21日に配信！新エターナルセットも2種登場
DRIMAGEおよびDRIMAGE JAPANは2月19日、自社でパブリッシングを手がけ、Bonfire Studiosが開発中の次世代チームベースPvPゲーム『アーケロン（Arkheron）』について、全世界へ向けた本格的なコミュニケーションを開始すると発表。
以下では、来る2月21日に公開となるデモ版の気になる中身についての情報を紹介しよう。
■新エターナルセット「ツボ」「ペネロペ」情報公開
『アーケロン』は2026年2月24日から3月3日の1週間にわたり開催する『SteamNextフェス』（以下、SNF）を控え、先行展開を予定している「デモ版」の一部内容の情報を公開。
今回公開となった情報の目玉となるのは、『アーケロン』の手に汗握るバトルにおいて、重要な要素となる「エターナルセット」だ。
これらの装備品は生前英雄だった者の「記憶」が元となっており、この記憶のこもった装備品を揃えることで、封じられた力を解放できる。
プレイヤーは、ゲーム内に登場する特殊な装備品を4セットすべて集めることで「エターナル」へ変身することが可能となり、強力な5つ目の能力を解放できる。
しかし、異なるエターナルのアイテムを組みあわせることでも、独自のプレイスタイルを創造可能。アーケロンでは、エターナルに変身することがゴールではなく、持っているアイテムで戦略的に戦うことが鍵となる。
今回のデモ版では、昨年9月に実施した「αプレイテスト」やその後の「コミュニティプレイテスト」では未登場だったエターナルセットが新たに2種登場する。
『アーケロン』ではバージョンごとに総勢10種のエターナルセットが実装される。前回のテストで登場したエターナルセット10種のうち、2種が抜け、新たに「ツボ」と「ペネロペ」が登場となる。
▼公開動画はこちら
https://www.youtube.com/playlist?list=PLi64s5xW3BJHOV47bt4NwVZ6yTZM_0SUZ
■先行して0.16パッチノートも公開
今回のデモ版に関する詳細な情報「0.16パッチノート」も公開した。これまで『アーケロン』の各テストに参加経験のある人はもちろん、今回のデモ版から遊んでみようと考ている人も、記載内容を確認すれば、より楽しく本作を遊べる。
▼詳細はSteamストアページを確認！
https://store.steampowered.com/app/3333850/Arkheron/
■クリエイターサポートキットの募集も開始
さらに、『アーケロン』公式ホームページでは現在、「クリエイターサポートキット」を公開している。この「クリエイターサポートキット」は『アーケロン』を利用した動画配信などを検討している人に向けた公式のサポート施策だ。
「DEMO版」のプレイとともに、YouTubeなどでのプレイ動画配信を検討している人はこちらを読んで、楽しく本作をプレイしよう。
▼クリエイターサポートキットはこちら！
https://arkheron.drimage.com/ja/creator-support/
【ゲーム情報】
タイトル：Arkheron（アーケロン）
ジャンル：次世代チームベースPvPゲーム
販売：DRIMAGE
開発：Bonfire Studios
プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X|S
発売日：未定
価格：未定
CERO：審査予定
