Amazonセール情報大紹介！ 第1305回
Lenovoの10.1型タブレットが18％オフ。1920×1200で1万円台
2026年02月24日 21時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo 10.1型タブレット「Lenovo Tab ZAEH0063JP」をチェック！
Lenovoの10.1型タブレット「Lenovo Tab ZAEH0063JP」がAmazonでタイムセール対象。過去価格21,890円のところ、18％オフの17,900円で販売中。
10インチのタブレットが欲しいが、1万円台だと画面の粗さが気になることもある。同価格帯に1280×800解像度のモデルも見られる中で、Lenovoの「Lenovo Tab ZAEH0063JP」は1920×1200ドットの10.1型パネルを採用する。動画視聴や電子書籍、ブラウジングが中心なら、まずここを押さえておきたい。
1920×1200の10.1型パネル
10.1型で解像度は1920×1200ドット。16:10比率で、電子書籍やWeb表示でも上下の情報量を確保する。同価格帯では1280×800解像度のモデルも見られる中で、表示の細かさを重視するなら確認しておきたいポイント。
Helio G85搭載、日常用途向け
MediaTek Helio G85（8コア）にメモリ4GB、64GBストレージを組み合わせる。重い3Dゲーム向きではないが、動画視聴やブラウジング用途であれば収まりやすい。microSD最大1TB対応で容量拡張も可能。
Wi-Fi専用、ケース付属の設計
LTE非対応のWi-Fiモデル。性能を日常用途向けにまとめることで価格を抑えている。TPUケースが付属し、自宅利用やサブ用途として位置づけやすい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1586回
トピックス【公式より安い！】Mac mini M4が1万円引きの84,800円に（Amazon）
-
第1454回
トピックス14型2-in-1が19%オフ、144,800円でOffice 2024も込み「Dell 14 Plus 2-in-1 DB04255」
-
第1384回
トピックス2,980円で“全部まとめる”選択肢：65W・3ポート充電器がAmazonでセール中
-
第1379回
トピックス折りたたみ6.9型スマホ「razr 60」が9万円台、参考価格から22%オフ
-
第1363回
トピックスアップル公式より1万円安い、24インチiMac（16GBメモリ/512GB SSD）がAmazonに
-
第1363回
トピックスApple公式より安いってマジ？ M4 iMac 16GB/512GBがAmazonに
-
第1334回
トピックス【確定申告】領収書整理、今すぐ時短：PFUスキャナーが5万円切り／Amazonで
-
第1327回
トピックス15,088円！防水透湿GORE-TEX採用のローカットレインブーツ「TNF RAIN LOW GTX」がAmazonにて
-
第1327回
トピックス参考24,000円→13,632円！ノース・フェイスGORE-TEXローカットレインブーツが43%OFF
-
第1309回
トピックス信長の野望は私の野望。「if」をゲームで体験した後の未来を考えるのも楽しい「信長の野望・新生」
- この連載の一覧へ