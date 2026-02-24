Lenovoの10.1型タブレットが18％オフ。1920×1200で1万円台

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Lenovo 10.1型タブレット「Lenovo Tab ZAEH0063JP」をチェック！

Lenovoの10.1型タブレット「Lenovo Tab ZAEH0063JP」がAmazonでタイムセール対象。過去価格21,890円のところ、18％オフの17,900円で販売中。

10インチのタブレットが欲しいが、1万円台だと画面の粗さが気になることもある。同価格帯に1280×800解像度のモデルも見られる中で、Lenovoの「Lenovo Tab ZAEH0063JP」は1920×1200ドットの10.1型パネルを採用する。動画視聴や電子書籍、ブラウジングが中心なら、まずここを押さえておきたい。

1920×1200の10.1型パネル

10.1型で解像度は1920×1200ドット。16:10比率で、電子書籍やWeb表示でも上下の情報量を確保する。同価格帯では1280×800解像度のモデルも見られる中で、表示の細かさを重視するなら確認しておきたいポイント。

Helio G85搭載、日常用途向け

MediaTek Helio G85（8コア）にメモリ4GB、64GBストレージを組み合わせる。重い3Dゲーム向きではないが、動画視聴やブラウジング用途であれば収まりやすい。microSD最大1TB対応で容量拡張も可能。

Wi-Fi専用、ケース付属の設計

LTE非対応のWi-Fiモデル。性能を日常用途向けにまとめることで価格を抑えている。TPUケースが付属し、自宅利用やサブ用途として位置づけやすい。