ペラペラなのに書ける。貼って消せる次世代の電子ふせんが34％オフ

【Amazonで34％オフ】キングジム「ブギーボード ペーパリー スターターセット Sサイズ BB-18S-S2A」をチェック！

キングジムの「ブギーボード ペーパリー スターターセット Sサイズ BB-18S-S2A」が、Amazonで割引対象。参考価格5,170円のところ、34％オフの3,427円で販売中。

紙のふせんは気軽だ。書いて貼り、用が済めば剥がして捨てる。その気軽さがあるから、デスクでも冷蔵庫でも、いまも使われ続けている。

「ブギーボード ペーパリー BB-18S」は、その流れを変えずに紙だけを置き換える。最薄部約0.5mmの薄型ボディに約5.5インチの感圧式液晶を備える。貼って使い、役目が終わればワンタッチで消去。保存機能は持たず、一時メモに絞った仕様。

電子メモといえば厚みのある板状が一般的だが、これは重ねられるほど薄い。ペラペラなのに書ける。それだけで、ちょっと気になる。

約0.5mm、重ねられる電子メモ

最薄部約0.5mmの薄型ボディ。電子メモといえば厚みのある板状が一般的だが、本機は重ねて保管できるほど薄い。画面は約5.5インチ（約100×100mm）の感圧式液晶。筆圧で線の太さが変わり、細かな書き込みにも対応する。

マグネット内蔵、2枚入りスターターセット

本体にはマグネットを内蔵し、冷蔵庫やホワイトボードに貼り付けて使える。付属のステンレスシールを使えば、スチール面以外にも設置できる。スターターセットは本体2枚入りで、色分けによる使い分けも可能。

約10万回消去、保存しない設計

消去はワンタッチの全消去のみ。部分消しや保存機能は持たない。一時メモに絞った仕様で、書いて貼り、役目が終われば消すという流れに徹する。電源は単6形（AAAA）アルカリ乾電池×2本で、約10万回の消去に対応。電池交換も可能。