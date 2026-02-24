Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第73回
Xbox・PC用コントローラーを4000円未満でゲットしたい人は、TURTLE BEACH製のコスパモデルがおすすめ！
2026年02月24日 20時00分更新
4000円未満で手に入る、Xbox・PCの公式コントローラー
Amazon.co.jpにて、TURTLE BEACHのXbox・PCコントローラー「Rematch Core ブラック＆グリーン【Amazon.co.jp限定】」が販売中だ。価格は3880円。
Rematch Core ブラック＆グリーン【Amazon.co.jp限定】は、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows 10/11に対応する公式ライセンス製品。ゲーム/チャットミックスやマスター音量、マイクミュートを調整できる方向パッド、リアルな振動を体験できるインパルストリガー、人間工学に基づいた形状、USB Type-C有線接続などが特徴となっている。
コスパに優れたコントローラー
ユーザーレビューを見ると、コストパフォーマンスの高さを評価する声が多い模様。申し分のない機能面や比較的手に届きやすい価格がポイントになっているようだ。4000円未満のXbox・PC用コントローラーを探している人におすすめできる。
|【Amazon.co.jp限定】TURTLE BEACH コントローラー Rematch Core ブラック＆グリーン 有線 USB Xbox公認 PC/Xbox Series X|S対応 チャットミックス マイクミュート 人間工学【メーカー保証2年+代理店保証6ヶ月】
