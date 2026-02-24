このページの本文へ

Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第73回

Xbox・PC用コントローラーを4000円未満でゲットしたい人は、TURTLE BEACH製のコスパモデルがおすすめ！

2026年02月24日 20時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

アマゾンで「Rematch Core ブラック＆グリーン【Amazon.co.jp限定】」を入手
 

4000円未満で手に入る、Xbox・PCの公式コントローラー

　Amazon.co.jpにて、TURTLE BEACHのXbox・PCコントローラー「Rematch Core ブラック＆グリーン【Amazon.co.jp限定】」が販売中だ。価格は3880円。

　Rematch Core ブラック＆グリーン【Amazon.co.jp限定】は、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows 10/11に対応する公式ライセンス製品。ゲーム/チャットミックスやマスター音量、マイクミュートを調整できる方向パッド、リアルな振動を体験できるインパルストリガー、人間工学に基づいた形状、USB Type-C有線接続などが特徴となっている。

アマゾンで「Rematch Core ブラック＆グリーン【Amazon.co.jp限定】」を入手
 

コスパに優れたコントローラー

　ユーザーレビューを見ると、コストパフォーマンスの高さを評価する声が多い模様。申し分のない機能面や比較的手に届きやすい価格がポイントになっているようだ。4000円未満のXbox・PC用コントローラーを探している人におすすめできる。

アマゾンで「Rematch Core ブラック＆グリーン【Amazon.co.jp限定】」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】TURTLE BEACH コントローラー Rematch Core ブラック＆グリーン 有線 USB Xbox公認 PC/Xbox Series X|S対応 チャットミックス マイクミュート 人間工学【メーカー保証2年+代理店保証6ヶ月】

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン