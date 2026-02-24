Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第72回
【8140円→5980円】ロジクールGの有線ゲーミングヘッドセット「G335」が27％オフとお得！ 快適な軽さと音質が魅力
2026年02月24日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
ロジクールGのコスパゲーミングヘッドセットがさらにお得に
Amazon.co.jpにて、ロジクールGのゲーミングヘッドセット「G335」が販売中だ。参考価格は8140円だが、タイムセールにより27％オフの5980円で購入できる（2月24日時点）。
G335は、約240gの軽量設計が特徴の有線ゲーミングヘッドセット。複数のカラーバリエーションに加え、40mmネオジムドライバーや柔軟性のあるイヤーパッド、3.5mmオーディオ接続などが特徴となっている。PCをはじめ、家庭用ゲーム機に対応しているという。
「軽さ」と「音質の良さ」がポイント
ユーザーレビューを見ると、「軽くて頭が痛くならない」「敵の位置がよくわかる」「音がいい」といった声が寄せられている。1万円未満のゲーミングヘッドセットを探している人は、G335の購入を検討してみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|Logicool G ゲーミングヘッドセット G335 ゲーミング ヘッドセット G335BK 軽量 222g 3.5mm 有線 立体音響 ステレオ 2.1ch フリップミュート マイク付き PS5 PS4 PC Switch 2 Xbox スマホ 対応 ヘッドホン ヘッドフォン ブラック 国内正規品
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
