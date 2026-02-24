このページの本文へ

Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第72回

【8140円→5980円】ロジクールGの有線ゲーミングヘッドセット「G335」が27％オフとお得！ 快適な軽さと音質が魅力

2026年02月24日 17時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「G335」を入手
 

ロジクールGのコスパゲーミングヘッドセットがさらにお得に

　Amazon.co.jpにて、ロジクールGのゲーミングヘッドセット「G335」が販売中だ。参考価格は8140円だが、タイムセールにより27％オフの5980円で購入できる（2月24日時点）。

　G335は、約240gの軽量設計が特徴の有線ゲーミングヘッドセット。複数のカラーバリエーションに加え、40mmネオジムドライバーや柔軟性のあるイヤーパッド、3.5mmオーディオ接続などが特徴となっている。PCをはじめ、家庭用ゲーム機に対応しているという。

アマゾンで「G335」を入手
 

「軽さ」と「音質の良さ」がポイント

　ユーザーレビューを見ると、「軽くて頭が痛くならない」「敵の位置がよくわかる」「音がいい」といった声が寄せられている。1万円未満のゲーミングヘッドセットを探している人は、G335の購入を検討してみてほしい。

アマゾンで「G335」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
Logicool G ゲーミングヘッドセット G335 ゲーミング ヘッドセット G335BK 軽量 222g 3.5mm 有線 立体音響 ステレオ 2.1ch フリップミュート マイク付き PS5 PS4 PC Switch 2 Xbox スマホ 対応 ヘッドホン ヘッドフォン ブラック 国内正規品

