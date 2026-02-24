Amazonセール情報大紹介！ 第1303回
JBLスピーカー×8＋Dolby Atmos。音で選ぶ11.5型タブレットが10％オフ
2026年02月24日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo 11.5型タブレット「Lenovo Tab Plus」をチェック！
Lenovoの11.5型タブレット「Lenovo Tab Plus」がAmazonでタイムセール対象。過去価格39,800円のところ、10％オフの35,770円で販売中。
タブレットで映画を流すと、画面は十分でも音が追いつかないと感じることがある。このモデルはJBLスピーカーを8基搭載し、Dolby Atmosに対応する。レビューでも音まわりへの評価が目立つ。
11.5型（2000×1200）のワイドパネルに、MediaTek Helio G99、メモリ8GB、ストレージ256GBを備えるWi-Fiモデル。背面スタンドを内蔵し、本体だけで立てて使える。手に持って軽く観るというより、机に置いて一本流す。そんな使い方が自然に浮かぶタブレットだ。
JBLスピーカー×8＋Dolby Atmos
JBLスピーカーを8基搭載し、Dolby Atmosに対応する。タブレットでJBLスピーカーを8基という仕様は、それだけで方向性がはっきりしている。
背面スタンド内蔵、約650gの筐体
背面にスタンドを備え、本体だけで角度をつけて自立させられる。重量は約650g。手に持ち続けるより、机やテーブルに置いて使うほうがしっくりくる重さ。
8GB＋256GB、microSD最大1TB／8600mAh
メモリ8GB、ストレージ256GBを搭載し、microSDは最大1TBまで対応する。バッテリー容量は8600mAh、使用時間は約12時間。45W ACアダプターが付属し、充電時間は約1.5時間。
