Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第70回

【2万0727円→1万6800円！】MSIの23.8型フルHDゲーミングディスプレーが19％オフ！ 200Hz＆応答速度0.5msのコスパモデル

2026年02月24日 12時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「MAG 244F【Amazon.co.jp限定】」を入手
 

200Hz＆0.5msのMSI製ゲーミングディスプレーが19％オフ

　Amazon.co.jpにて、MSIの23.8型ゲーミングディスプレー「MAG 244F【Amazon.co.jp限定】」が販売中だ。参考価格は2万727円だが、タイムセールにより19％オフの1万6800円で購入できる（2月24日時点）。

　MAG 244F【Amazon.co.jp限定】のスペックは、解像度がフルHD（1920×1080ドット）、最大リフレッシュレートが200Hz、応答速度が0.5ms（GTG）、パネル駆動方式がPapid IPSなど。標準モデルのリフレッシュレートは180Hzだが、Amazon限定モデルの本製品は200Hzに向上している。

アマゾンで「MAG 244F【Amazon.co.jp限定】」を入手
 

フルHD・高リフレッシュレートのモデルを探している人におすすめ

　ユーザーレビューを見ると、「フルHDのゲーム用ディスプレーならこれで十分」といった声が寄せられている。タイムセール中は2万円未満の価格で購入できるため、コスパ重視のゲーミングディスプレーを探している人におすすめだ。

アマゾンで「MAG 244F【Amazon.co.jp限定】」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】 MSI ゲーミングモニター MAG 244F 23.8インチ/フルHD/RAPID IPSパネル/200Hz/0.5ms(GTG)/Adaptive-Sync/HDR/HDMI 2.0b/DP1.2a/VESA100/メーカー3年保証

