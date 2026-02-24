【2万0727円→1万6800円！】MSIの23.8型フルHDゲーミングディスプレーが19％オフ！ 200Hz＆応答速度0.5msのコスパモデル

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

200Hz＆0.5msのMSI製ゲーミングディスプレーが19％オフ

Amazon.co.jpにて、MSIの23.8型ゲーミングディスプレー「MAG 244F【Amazon.co.jp限定】」が販売中だ。参考価格は2万727円だが、タイムセールにより19％オフの1万6800円で購入できる（2月24日時点）。

MAG 244F【Amazon.co.jp限定】のスペックは、解像度がフルHD（1920×1080ドット）、最大リフレッシュレートが200Hz、応答速度が0.5ms（GTG）、パネル駆動方式がPapid IPSなど。標準モデルのリフレッシュレートは180Hzだが、Amazon限定モデルの本製品は200Hzに向上している。

フルHD・高リフレッシュレートのモデルを探している人におすすめ

ユーザーレビューを見ると、「フルHDのゲーム用ディスプレーならこれで十分」といった声が寄せられている。タイムセール中は2万円未満の価格で購入できるため、コスパ重視のゲーミングディスプレーを探している人におすすめだ。