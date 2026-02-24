Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第69回
「バイオハザード レクイエム」のSwitch 2 プロコンが予約受付中！ Switch 2でサバイバルホラー体験をしたい人に……
2026年02月24日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
「バイオハザード レクイエム」デザインのSwitch 2プロコン
Amazon.co.jpにて、「Nintendo Switch 2 Proコントローラー バイオハザード レクイエム エディション【Amazon.co.jp限定】」が予約受付中だ。価格は1万1980円。
恐怖のサバイバル体験をこのコントローラーで……
本製品は、カプコンが販売するサバイバルホラーゲーム「バイオハザード レクイエム」をテーマとしたNintendo Switch 2 Proコントローラー。チャットができる「Cボタン」や好きなボタンを割り当てられる「GL／GRボタン」、ヘッドフォンマイクジャックなどが搭載されている。「バイオハザード」シリーズの最新作をNintendo Switch 2で遊びたい人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|【任天堂純正品】Nintendo Switch 2 Proコントローラー バイオハザード レクイエム エディション 【Amazon.co.jp限定】特典 Nintendo Switch 2 ロゴデザインステッカー 同梱
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
