このページの本文へ

Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第69回

「バイオハザード レクイエム」のSwitch 2 プロコンが予約受付中！ Switch 2でサバイバルホラー体験をしたい人に……

2026年02月24日 15時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

アマゾンで「Nintendo Switch 2 Proコントローラー バイオハザード レクイエム エディション【Amazon.co.jp限定】」を入手
 

「バイオハザード レクイエム」デザインのSwitch 2プロコン

　Amazon.co.jpにて、「Nintendo Switch 2 Proコントローラー バイオハザード レクイエム エディション【Amazon.co.jp限定】」が予約受付中だ。価格は1万1980円。

アマゾンで「Nintendo Switch 2 Proコントローラー バイオハザード レクイエム エディション【Amazon.co.jp限定】」を入手
 

恐怖のサバイバル体験をこのコントローラーで……

　本製品は、カプコンが販売するサバイバルホラーゲーム「バイオハザード レクイエム」をテーマとしたNintendo Switch 2 Proコントローラー。チャットができる「Cボタン」や好きなボタンを割り当てられる「GL／GRボタン」、ヘッドフォンマイクジャックなどが搭載されている。「バイオハザード」シリーズの最新作をNintendo Switch 2で遊びたい人におすすめだ。

アマゾンで「Nintendo Switch 2 Proコントローラー バイオハザード レクイエム エディション【Amazon.co.jp限定】」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
【任天堂純正品】Nintendo Switch 2 Proコントローラー バイオハザード レクイエム エディション 【Amazon.co.jp限定】特典 Nintendo Switch 2 ロゴデザインステッカー 同梱

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン