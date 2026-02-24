Amazonセール情報大紹介！ 第1302回
バッテリーを外しても動く。10,100mAh交換式（2個付属）のIP68対応10.1型Galaxyが21％オフ
2026年02月24日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで21％オフ】Samsung 10.1インチタブレット「Galaxy Tab Active5 Pro（SM-X350NZGAJ02）」をチェック！
Samsungの10.1インチタブレット「Galaxy Tab Active5 Pro（SM-X350NZGAJ02）」がAmazonで割引対象。参考価格110,000円のところ、21％オフの87,118円で販売中。
Galaxy Tab Active5 Proは、いまでは珍しい交換式バッテリーを採用する10.1インチタブレット。10,100mAhの交換可能バッテリーを備え、バッテリーを外した状態でも給電ケーブル接続で稼働する設計になっている。
IP65/68対応の防水防塵と堅牢ボディを備え、長時間の連続使用や常時給電運用も視野に入る構成。一般的なエンタメ用途中心のタブレットとは設計思想が異なる一台。
10,100mAh交換式（2個付属）＋バッテリーなし稼働
10,100mAhは交換式で、バッテリーは2個付属。予備を入れ替えながらの長時間利用にも対応する。さらにバッテリーを外した状態でも給電ケーブル接続で稼働し、常時給電での固定運用にも収まる。内蔵固定式が主流のタブレットとは異なる設計。
IP65/68対応＋1.5m落下試験（カバー装着時）
防水防塵はIP65/68対応。付属カバー装着時で1.5mの落下試験を行っている。厚さ10.2mm、重量約680gのボディは軽さより耐久を優先した設計で、移動や衝撃を伴う使い方にも耐える。
6GB/128GB＋microSD対応、3年保証付きWi-Fiモデル
メモリは6GB、ストレージは128GB。microSDカードは最大2TBまで対応する。ディスプレイは10.1インチ（1920×1200）のLCDで、最大120Hz表示と最大約600nitsの明るさを備える。Sペンを標準で同梱し、前面NFCも搭載。通信はWi-Fiモデルで、国内正規品として3年保証が付く。
