Amazonセール情報大紹介！ 第1301回
14型で3K有機EL×120Hz、32GB標準。約1.2kgのZenbookが11％オフ
2026年02月24日 14時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 14型ノートPC「Zenbook S 14 UX5406SA」をチェック！
ASUSの14型ノートPC「Zenbook S 14 UX5406SA」が、Amazonでタイムセール対象。参考価格236,182円のところ、11％オフの209,800円で販売中。
14型で3K（2880×1800）有機EL、しかも120Hz表示。Zenbook S 14 UX5406SAは、その仕様にメモリ32GBと1TB SSDを組み合わせる。約1.2kgの薄型ボディに72Whバッテリーを収め、バッテリー駆動は約23.3時間。Thunderbolt 4×2やWi-Fi 7にも対応する。14型で、この中身。
14型で3K有機EL×120Hz
14.0型の有機EL（2880×1800）で120Hz表示に対応する。解像度とリフレッシュレートを両立した仕様。狭額ベゼル設計で、画面占有率の高い筐体に収まる。ブルーライト軽減機能も備える。
Core Ultra 7＋32GB、NPU最大47TOPS
Core Ultra 7 258Vにメモリ32GBを組み合わせる。オンボード32GBで容量を確保する形。ストレージは1TBのPCIe 4.0 x4接続NVMe SSD。NPU（Intel AI Boost）は最大47TOPS。
約1.2kgで72Wh、セラルミナム素材
本体は約1.2kg、厚さ約11.9〜12.9mm。72Whバッテリーを搭載し、バッテリー駆動は約23.3時間。外装には独自のセラルミナム素材を採用する。Thunderbolt 4（Type-C）×2、USB-A、HDMIを備え、無線はWi-Fi 7対応。IRカメラによる顔認証にも対応する。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【CPU】インテル Core Ultra 7 258V
【NPU】Intel AI Boost（最大47TOPS）
【メモリ】32GB LPDDR5X-8533（オンボード）
【ストレージ】1TB（PCIe 4.0 x4／NVMe M.2）
【ディスプレイ】14.0型 有機EL（2880×1800）／120Hz
【バッテリー】72Wh（駆動時間 約23.3時間）
【重量】約1.2kg
【厚さ】約11.9〜12.9mm
【インターフェース】Thunderbolt 4（Type-C／PD対応）×2、USB 3.2 Gen2 Type-A×1、HDMI×1
【無線】Wi-Fi 7（IEEE802.11be）、Bluetooth 5.4
【カメラ】IRカメラ（顔認証対応）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1586回
トピックス【公式より安い！】Mac mini M4が1万円引きの84,800円に（Amazon）
-
第1454回
トピックス14型2-in-1が19%オフ、144,800円でOffice 2024も込み「Dell 14 Plus 2-in-1 DB04255」
-
第1384回
トピックス2,980円で“全部まとめる”選択肢：65W・3ポート充電器がAmazonでセール中
-
第1379回
トピックス折りたたみ6.9型スマホ「razr 60」が9万円台、参考価格から22%オフ
-
第1363回
トピックスアップル公式より1万円安い、24インチiMac（16GBメモリ/512GB SSD）がAmazonに
-
第1363回
トピックスApple公式より安いってマジ？ M4 iMac 16GB/512GBがAmazonに
-
第1334回
トピックス【確定申告】領収書整理、今すぐ時短：PFUスキャナーが5万円切り／Amazonで
-
第1327回
トピックス15,088円！防水透湿GORE-TEX採用のローカットレインブーツ「TNF RAIN LOW GTX」がAmazonにて
-
第1327回
トピックス参考24,000円→13,632円！ノース・フェイスGORE-TEXローカットレインブーツが43%OFF
-
第1309回
トピックス信長の野望は私の野望。「if」をゲームで体験した後の未来を考えるのも楽しい「信長の野望・新生」
- この連載の一覧へ