14型で3K有機EL×120Hz、32GB標準。約1.2kgのZenbookが11％オフ

【Amazonタイムセール】ASUS 14型ノートPC「Zenbook S 14 UX5406SA」をチェック！

ASUSの14型ノートPC「Zenbook S 14 UX5406SA」が、Amazonでタイムセール対象。参考価格236,182円のところ、11％オフの209,800円で販売中。

14型で3K（2880×1800）有機EL、しかも120Hz表示。Zenbook S 14 UX5406SAは、その仕様にメモリ32GBと1TB SSDを組み合わせる。約1.2kgの薄型ボディに72Whバッテリーを収め、バッテリー駆動は約23.3時間。Thunderbolt 4×2やWi-Fi 7にも対応する。14型で、この中身。

14型で3K有機EL×120Hz

14.0型の有機EL（2880×1800）で120Hz表示に対応する。解像度とリフレッシュレートを両立した仕様。狭額ベゼル設計で、画面占有率の高い筐体に収まる。ブルーライト軽減機能も備える。

Core Ultra 7＋32GB、NPU最大47TOPS

Core Ultra 7 258Vにメモリ32GBを組み合わせる。オンボード32GBで容量を確保する形。ストレージは1TBのPCIe 4.0 x4接続NVMe SSD。NPU（Intel AI Boost）は最大47TOPS。

約1.2kgで72Wh、セラルミナム素材

本体は約1.2kg、厚さ約11.9〜12.9mm。72Whバッテリーを搭載し、バッテリー駆動は約23.3時間。外装には独自のセラルミナム素材を採用する。Thunderbolt 4（Type-C）×2、USB-A、HDMIを備え、無線はWi-Fi 7対応。IRカメラによる顔認証にも対応する。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64ビット

【CPU】インテル Core Ultra 7 258V

【NPU】Intel AI Boost（最大47TOPS）

【メモリ】32GB LPDDR5X-8533（オンボード）

【ストレージ】1TB（PCIe 4.0 x4／NVMe M.2）

【ディスプレイ】14.0型 有機EL（2880×1800）／120Hz

【バッテリー】72Wh（駆動時間 約23.3時間）

【重量】約1.2kg

【厚さ】約11.9〜12.9mm

【インターフェース】Thunderbolt 4（Type-C／PD対応）×2、USB 3.2 Gen2 Type-A×1、HDMI×1

【無線】Wi-Fi 7（IEEE802.11be）、Bluetooth 5.4

【カメラ】IRカメラ（顔認証対応）