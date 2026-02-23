Amazonセール情報大紹介！ 第1363回
Apple公式より安いってマジ？ M4 iMac 16GB/512GBがAmazonに
2026年02月23日 21時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
Apple「24インチiMac（M4／16GBメモリ／512GB SSD）」をチェック！
Apple「24インチiMac（M4／16GBメモリ／512GB SSD）」が、Amazonで254,101円で販売中。
現行のM4チップ搭載の24型iMac（16GBメモリ/512GB SSD）がAmazonにて、公式より安い254,101円で販売中です（一部モデル）。同じ構成のApple公式価格は264,800円なので、約1万円お得です。
M4チップ搭載の24型iMac（16GBメモリ/512GB SSD）は、M4チップ（10コアCPU／10コアGPU）を搭載し、24インチの4.5K Retinaディスプレイを備える一体型。16GBメモリと512GB SSDの構成で、キーボードとマウスも付属します。
iMacは本体にディスプレイまで一体化している分、あとから“ディスプレイだけ交換”ができません。だからこそ、解像度や画面サイズだけでなく、メモリ容量・ストレージ容量が自分の用途に合うかが重要です。特にApple製品は構成違いが多いので、色や容量の選択欄を最後にもう一度確認してから購入すると安心です。
M4チップ搭載の24型iMac（16GBメモリ/512GB SSD）の購入前には、(1) 在庫切れ表示の有無、(2) カラーと構成（16GB/512GBなど）、(3) AppleCare+の要否、(4) 返品条件（お客様都合返品不可の可能性）を確認しておくと安心です。特に「入荷未定」の場合は、必要な時期に間に合うかも含めて判断してください。
また、同じiMacに見えても「標準ガラス／Nano-texture」など表示仕様や構成で価格が変わる場合があります。販売ページでは、選択中の色・メモリ・SSD容量が狙いの構成になっているかを確認し、納期（お届け予定日）も合わせてチェックしてから確定するのがおすすめです。
