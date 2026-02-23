このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1185回

Officeは別途用意が安全！

4,000円OFFで35,800円、Surface Go 2整備済み（m3/8GB/128GB）が今なら狙える

2026年02月23日 20時30分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazon.co.jp】【整備済み品】Microsoft Surface Go 2（Core m3-8100Y／8GB／128GB）登場！

　Microsoftの2-in-1ノートPC「Surface Go 2」Core m3搭載モデルが、Amazon.co.jpで35,800円で販売中です（クーポン利用時）。

　標準で表示の価格は39,800円ですが、3月2日（月）まで有効という4000円クーポンが提供されており、上記の通り35,800円で購入可能です。

　Surface Go 2は、10.5インチの2-in-1で、本体重量は約544g。タブレットとしても、キーボードを装着してノートPCとしても使えます。Core m3-8100Y、メモリ8GB、SSD 128GBの構成。Web閲覧やOffice作業、メール対応など、日常用途向けのサブマシンとして扱いやすい仕様です。

　軽くて小さい2-in-1は、外でちょっと作業したい日に便利です。10インチ級は「持ち運びやすさ」と「PCっぽい入力」の両立がしやすい反面、端子やストレージなど“割り切りどころ”もあります。買ってから困らないように、押さえるポイントを短く整理します。

【整備済み品】Microsoft Surface Go 2（Core m3-8100Y／8GB／128GB）の特徴

① Windows 11搭載で生産性向上

　Surface Go 2はWindows 11 Professionalを搭載しており、多くのWindowsアプリケーションが利用可能。本体重量は約544gと非常に軽量で、通勤や出張、カフェなど外出先でも気軽に使用できます。

　搭載するOfficeについての詳細情報がAmazonの商品ページには記載されていないのですが、「Office 2019」だとすると、2025年10月14日にマイクロソフトによるサポートが終了しています。Officeアプリケーションが必要であれば、別途用意する前提で本機を購入するのが安全です。

② 使い続けられるスペック

　ここで紹介するSurface Go 2は、CPUにCore m3‑8100Yを採用し、8GBメモリ、128GB SSDを搭載。最新CPUには及びませんが、Pentiumなどのより低価格CPUよりはパフォーマンスが期待できます。ストレージ容量も128GBあるので気にしすぎることなく、一般的なアプリの利用が期待できます。

③ 着脱式キーボード対応

　着脱式キーボードにより、タブレットとしてもノートPCとしても活用可能です。キーボードを接続すれば、文字入力やメール作成もスムーズに行えます。

中古品ならではの価格で手に入る！

　「軽い2-in-1をできるだけ安く」「サブ機として持ち歩きたい」という方。Amazon整備済み品のSurface Go 2を検討してはいかがでしょうか。

　整備済み品は「届いた直後に検証できるか」で安心感が変わります。外観・キーボード反応・バッテリー状態・カメラ/マイク・Wi-Fi/Bluetoothあたりを短時間でも確認して、気になる点があれば早めに対応するのが鉄則です。周辺機器（ハブや保護フィルム）も最初から想定しておくと、追加出費で慌てずに済みます。

※在庫状況によっては売り切れの場合もありますので、購入を検討する際はお早めにチェックしてください。

