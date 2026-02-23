Amazonセール情報大紹介！ 第1327回
参考24,000円→13,632円！ノース・フェイスGORE-TEXローカットレインブーツが43%OFF
2026年02月23日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
ザ・ノース・フェイスのRAIN LOW GTXが43%オフ！
GORE-TEXメンブレンによる防水透湿性を備えた、ザ・ノース・フェイスのレインシューズ「RAIN LOW GTX」が、参考価格24,000円から43%オフの13,632円で、Amazonタイムセールに登場！
雨の日の靴選びは「濡れない」だけだと不十分です。歩いたときの蒸れ、駅のタイルでの滑り、脱ぎ履きの手間まで含めて考えると、選ぶべき条件が一気に増えます。防水透湿素材とグリップの両方を押さえた一足があると、天気が悪い日の外出がかなりラクになります。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
RAIN LOW GTXの特徴
●GORE-TEX採用の確かな防水透湿性
雨をしっかり防ぎつつ内部のムレを逃がすGORE-TEXを搭載。快適な履き心地を保ちます。
●軽量＆丈夫なリップストップナイロンアッパー
軽くて摩耗に強いスペクトラ リップストップナイロンを採用し、収納時もコンパクトにまとまります。
●Vibramソールで高いグリップ力
アウトソールにはVibram Montラバーを使用。さらにTraction Lugデザインにより、ぬかるんだ路面でも安定した歩行をサポートします。
●日常使いしやすいローカット設計
悪天候のアウトドアはもちろん、普段の雨の日の外出でも扱いやすいデザインです。
まとめ
参考価格：24,000円
現在の価格：13,632円［43%OFF］
防水性・耐久性・グリップ力を備えたザ・ノース・フェイスのRAIN LOW GTXは、雨の日の外出を快適にしてくれる頼れる一足。
使い勝手を左右するのは、意外と「履き口のタイトさ」と「つま先まわりの当たり」です。レビューでもサイズ感の感じ方が分かれやすいので、普段の靴サイズを基準にしつつ、足幅・甲の高さ・厚手ソックスの有無まで想定して選ぶのが無難です。雨の日のストレスを減らす一足として、サイズだけは慎重にいきましょう。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
