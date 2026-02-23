Amazonセール情報大紹介！ 第1248回
参考価格30,800円→20,912円！MERRELLのGORE-TEX防水ハイク靴が32%オフ
2026年02月23日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
メレルの「SPEED ARC MATIS GORE-TEXハイキングシューズ」が32%オフ！
アウトドアからストリートシーンまで使えるメレルの「SPEED ARC MATIS GORE-TEXハイキングシューズ」が参考価格30,800円から32%オフの20,912円で、Amazonタイムセールに登場！
防水シューズは便利ですが、選び方を間違えると「蒸れ」や「サイズ感」で後悔しがちです。GORE-TEX搭載モデルは雨に強い反面、季節や歩く距離で快適さの感じ方が変わります。購入前に、用途（街歩き／トレイル）と、サイズ・ワイズ表記、カラー別の価格差をチェックしておくと安心です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
SPEED ARC MATIS GORE-TEXハイキングシューズの特徴
完全防水・透湿性能
優れた防水性と透湿性を誇る「GORE-TEX」メンブレンを搭載しています。
雨の日のぬかるみや濡れた草むらでも、靴内部をドライで快適な状態にキープ。
天候を気にせず、常に最高のパフォーマンスを発揮できます。
マシュマロ状のミッドソール
特徴的な厚底ミッドソールには、軽量でクッション性に優れた「FLOATPRO」フォームを2段構造で採用。
その間にナイロンプレートを挟み込むことで、安定性と強度を向上させる設計になっています。
地面を掴む「驚異のグリップ力」
世界的なソールメーカー・ヴィブラム社の「MEGAGRIP」と「TRACTION LUG」を組み合わせたアウトソールを採用。
濡れた路面や滑りやすいトレイルでも、高いグリップ力を提供し、安全な足運びをサポートします。
まとめ
参考価格：30,800円
現在の価格：20,912円［32%OFF］
メレルの「SPEED ARC MATIS GORE-TEXハイキングシューズ」は、ブランドの最新テクノロジーを凝縮した機能性と、街履きとしても映える洗練されたスタイルを両立させた一足です。
セール品はサイズ・カラーで価格や在庫が動きやすいので、カート投入前に「選択中のバリエーションの価格」と「配送予定日」を最後に見直すのがおすすめです。防水モデルは季節によって体
