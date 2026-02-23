Amazonセール情報大紹介！ 第1260回
Amazonで5万円台前半！Alienware 34型WQHD曲面が本日いっぱいのセール中／180Hz＋HDR 400で没入環境
2026年02月23日 16時30分更新
【Amazonタイムセール】Alienware 34インチ曲面ゲーミングモニター「AW3425DWM-A」をチェック！
Alienwareの34インチ曲面ゲーミングモニター「AW3425DWM-A」がAmazonのタイムセール対象。過去価格57,500円のところ、8％オフの52,980円で販売中。
34インチのウルトラワイドを選ぶとき、最安帯に寄せるか、OLEDや240Hzの上位モデルに振り切るかで迷うことが多い。その中間に位置するのが、VAパネルのコントラストと180Hzを押さえ、さらに5年保証まで備えるこのAlienwareだ。21:9の横幅と1500R曲面が視界を包み込み、3000:1のコントラストが暗部を描き分ける。価格と仕様のバランスで選ぶなら、まず確認しておきたい1台。
ウルトラワイド曲面は、ただ視界が広いだけではない。21:9はウィンドウを横に展開しやすく、ゲームの没入感と作業効率の両方に効く。1500Rの曲面で画面端の見やすさが上がり、暗部表現に強いVAパネルなら映像のメリハリも出しやすい。
高リフレッシュレートを活かすには、接続と運用の整理が重要である。PCをDP、コンソールをHDMI 2.1に振り分ければ切替の手間が減りやすい。ウルトラワイドは横幅が大きいので、設置面積とモニターアームの対応（VESA 100×100）を先に押さえておくのが無難だ。
黒を描き分けるVAパネル
1500Rの曲面VAパネル（非光沢）を採用し、解像度は3440×1440ドットの21:9。コントラスト比は3000:1、DCI-P3 95％、VESA DisplayHDR 400に対応。暗い場面でも階調を保った表示が狙える仕様だ。
180HzとHDMI 2.1×2
リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1ms（GtG）の表記。AMD FreeSync PremiumおよびVESA AdaptiveSyncに対応。入力はDisplayPort 1.4×1、HDMI 2.1×2を備える。PCをDisplayPort、コンソールをHDMIといった分け方にも収まりやすい。
ウルトラワイドは設置と設定が体験を左右する。机の奥行き、視聴距離、アーム運用の可否（VESA）を先に固めるべきである。さらに高リフレッシュレートは、接続方式とOS側の表示設定を合わせてはじめて活きる。
Amazon.co.jp限定の5年保証
本商品はAmazon.co.jp限定モデルで、標準3年に対して5年保守付き。保証はAmazon.co.jpが販売する新品製品のみが対象。液晶パネルとバックライトを対象とする5年交換保証に加え、無輝点保証も同じ5年間。
保証の条件は購入導線で崩れやすい。Amazon.co.jp限定のサポートは「Amazon.co.jp販売の新品」に紐づくため、販売元／出荷元の表示確認が必須である。価格だけで飛びつかず、カート投入前に条件を見ておくのが安全だ。
