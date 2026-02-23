Amazonで5万円台前半！Alienware 34型WQHD曲面が本日いっぱいのセール中／180Hz＋HDR 400で没入環境

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Alienware 34インチ曲面ゲーミングモニター「AW3425DWM-A」をチェック！

Alienwareの34インチ曲面ゲーミングモニター「AW3425DWM-A」がAmazonのタイムセール対象。過去価格57,500円のところ、8％オフの52,980円で販売中。

34インチのウルトラワイドを選ぶとき、最安帯に寄せるか、OLEDや240Hzの上位モデルに振り切るかで迷うことが多い。その中間に位置するのが、VAパネルのコントラストと180Hzを押さえ、さらに5年保証まで備えるこのAlienwareだ。21:9の横幅と1500R曲面が視界を包み込み、3000:1のコントラストが暗部を描き分ける。価格と仕様のバランスで選ぶなら、まず確認しておきたい1台。

ウルトラワイド曲面は、ただ視界が広いだけではない。21:9はウィンドウを横に展開しやすく、ゲームの没入感と作業効率の両方に効く。1500Rの曲面で画面端の見やすさが上がり、暗部表現に強いVAパネルなら映像のメリハリも出しやすい。

高リフレッシュレートを活かすには、接続と運用の整理が重要である。PCをDP、コンソールをHDMI 2.1に振り分ければ切替の手間が減りやすい。ウルトラワイドは横幅が大きいので、設置面積とモニターアームの対応（VESA 100×100）を先に押さえておくのが無難だ。

黒を描き分けるVAパネル

1500Rの曲面VAパネル（非光沢）を採用し、解像度は3440×1440ドットの21:9。コントラスト比は3000:1、DCI-P3 95％、VESA DisplayHDR 400に対応。暗い場面でも階調を保った表示が狙える仕様だ。

180HzとHDMI 2.1×2

リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1ms（GtG）の表記。AMD FreeSync PremiumおよびVESA AdaptiveSyncに対応。入力はDisplayPort 1.4×1、HDMI 2.1×2を備える。PCをDisplayPort、コンソールをHDMIといった分け方にも収まりやすい。

ウルトラワイドは設置と設定が体験を左右する。机の奥行き、視聴距離、アーム運用の可否（VESA）を先に固めるべきである。さらに高リフレッシュレートは、接続方式とOS側の表示設定を合わせてはじめて活きる。

Amazon.co.jp限定の5年保証

本商品はAmazon.co.jp限定モデルで、標準3年に対して5年保守付き。保証はAmazon.co.jpが販売する新品製品のみが対象。液晶パネルとバックライトを対象とする5年交換保証に加え、無輝点保証も同じ5年間。

保証の条件は購入導線で崩れやすい。Amazon.co.jp限定のサポートは「Amazon.co.jp販売の新品」に紐づくため、販売元／出荷元の表示確認が必須である。価格だけで飛びつかず、カート投入前に条件を見ておくのが安全だ。