いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第80回
ワイズロードONLINEで「決算セール」開催 BIANCHIのロードバイクなど完成車・フレーム・ホイールが特価
2026年02月24日 10時00分更新
ワイズロードの通販サイト「ワイズロードONLINE」で、完成車・フレーム・ホイールなどを対象とした「決算セール」を開催中。BIANCHIのロードバイクを含む完成車のほか、パーツ、サイクルウェアまでセール価格で販売している。オンライン限定の値引き商品も用意する。
さらに店頭では、自転車と同時購入で部品・用品・ウェアが10％オフ（※一部対象外あり）。ショッピングローンは最大36回まで無金利となる。店舗受取を選択した場合に利用できる。
注目のセール商品
BIANCHI ( ビアンキ ) ロードバイク OLTRE RACE ( オルトレ レース ) 105 機械式 12S ZK
437,800円 → 350,240円（20％オフ）
チェレステ／メタリックチェレステ-フルグロッシーの50サイズ（身長目安165cm前後）が対象。エアロ形状のカーボンフレームにシマノ105機械式12速を組み合わせたディスクロード。
まとめ
完成車の値引き販売に加え、同時購入10％オフや最大36回無金利ローン、配送購入者向けの10％OFFコード配布などの特典を用意している。対象商品や在庫状況はワイズロードONLINE上で確認できる。
※在庫状況、価格は変更される場合があります。最新情報は公式ストアでご確認ください。
