ほぼ15万円でこの“全部入り”：23.8型一体型＋Core i5＋16GB＋Office 2024／Amazonで販売中！
2026年02月22日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】ASUS 23.8型液晶一体型デスクトップPC「V440VAK-WPC026WS/A」をチェック！
ASUSの23.8型液晶一体型デスクトップPC「V440VAK-WPC026WS/A」がAmazonで割引されています。過去価格163,455円のところ、8％オフの150,891円で販売中です。2月中旬には153,099円だったので、それより安くなっています。
液晶一体型PCは、設置が簡単で配線もすっきりしやすい反面、あとから構成を大きく変えにくいのが悩みどころです。購入前に「画面の見やすさ」「端子の数」「Web会議で使うカメラや音声」「Officeの付属形態」など、日常で使うポイントを先に押さえておくと失敗しにくくなります。本機は23.8型の非光沢フルHDに100Hz表示、Wi-Fi 6Eや顔認証など、普段使いで効いてくる要素がまとまっている点が特徴です。
23.8型100Hz表示
ディスプレイは1,920×1,080ドットの23.8型フルHD。リフレッシュレートは100Hzで、非光沢パネルを採用。画面占有率93％のナノエッジ設計とされ、視野角は178度。100Hz表示に対応します。
Core i5-13420H＋16GBメモリ
CPUはインテル Core i5-13420H、メモリーは16GBを標準搭載し、ストレージはPCIe 4.0接続の512GB NVMe SSD。一体型でも、メモリーは8GBではなく16GB構成なのがうれしい。
Office 2024搭載と周辺条件
Office Home & Business 2024（デジタルアタッチ版）を搭載し、Microsoft 365 Basic（1年間使用権）も含まれます。Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3、有線LAN（1000BASE-T）に対応。207万画素のポップアップ式IRカメラを備えており、Windows Helloによる顔認証ログインに対応しています。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home
【ディスプレイ】23.8型フルHD（1,920×1,080ドット）、100Hz表示、非光沢パネル
【CPU】インテル Core i5-13420H
【メモリー】16GB
【ストレージ】512GB NVMe SSD（PCIe 4.0接続）
【Office】Office Home & Business 2024（デジタルアタッチ版）＋ Microsoft 365 Basic（1年間使用権）
【通信】Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3、有線LAN（1000BASE-T）
【カメラ】207万画素ポップアップ式IRカメラ（Windows Hello対応）
【ポート】USB 3.2 Gen1 Type-A×3、USB 3.2 Gen1 Type-C×1（データ転送のみ）、USB 2.0×1、HDMI出力×1
液晶一体型は設置がすっきりする分、買い替えサイクルが長くなりやすいので、メモリ容量やストレージ容量が自分の用途に足りるかを先に決めておくのがおすすめです。Web会議を頻繁に使うならカメラの使い勝手やプライバシー面も重要になります。価格は変動しやすいため、購入前に販売ページで最新の価格・在庫・保証条件を確認してから選ぶと確実です。
