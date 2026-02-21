Amazonセール情報大紹介！ 第1379回
折りたたみ6.9型スマホ「razr 60」が9万円台、参考価格から22%オフ
2026年02月21日 17時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Motorola(モトローラ) razr 60（12GB／512GB）を見てみる
Motorolaの折りたたみスマホ「motorola razr 60」が、参考価格12万3,455円のところ、22％オフの96,764円で販売中です。
同じ大画面スマホでも、「たたんで小さくできる」だけで生活導線は意外と変わります。通知確認やサッと返信が多い人ほど、外側ディスプレイの使い勝手が効いてきます。razr 60を選ぶなら、まずはSIMの種類（nanoSIM／eSIM）やおサイフケータイ対応など、普段の決済・回線運用がそのまま移行できるかを押さえておくのがおすすめです。
外側ディスプレイも搭載で、開かなくても使える！
motorola razr 60で目に入るのが、外側に搭載された約3.6インチのアウトディスプレイです。通知の確認や軽い操作であれば、端末を開かずに済ませられそうなサイズ感があります。
大画面スマホは便利だけれど、持ち運びではかさばりがち。razr 60は、使わないときは折りたたんでコンパクトにできるため、日常の持ち歩きが軽く感じられます。必要なときだけ開いて使える、という感覚は、これまでのスマホとは少し違った快適さがあります。
普段使いの条件を整理してみる
折りたたみかどうか以前に、日常で使うスマホとしての条件も確認しておきたいところです。
・OSはAndroid 15。
・メモリーは12GB、ストレージは512GB。
・FeliCa（おサイフケータイ）に対応し、バッテリー容量は4,500mAh。
・本体重量は約188gと、特別に重いわけでもありません。
折り畳みは便利そう！と思えるなら要チェック
折りたたむことで“小さくできる”という一点だけでも、motorola razr 60は使い勝手の印象が大きく変わります。
購入時は、表示されている「参考価格」と「現在価格」の差だけでなく、色違いで価格が動くこともあるため、最終的な支払額をカート投入前に確認しておくと安心です。また折りたたみ端末は、ケースの形状や相性で使い勝手が変わります。閉じた状態での操作を重視するなら、外側ディスプレイの邪魔にならないケースかどうかもチェックしておくと失敗しにくいです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1586回
トピックス【公式より安い！】Mac mini M4が1万円引きの84,800円に（Amazon）
-
第1454回
トピックス14型2-in-1が19%オフ、144,800円でOffice 2024も込み「Dell 14 Plus 2-in-1 DB04255」
-
第1384回
トピックス2,980円で“全部まとめる”選択肢：65W・3ポート充電器がAmazonでセール中
-
第1363回
トピックスアップル公式より1万円安い、24インチiMac（16GBメモリ/512GB SSD）がAmazonに
-
第1327回
トピックス15,088円！防水透湿GORE-TEX採用のローカットレインブーツ「TNF RAIN LOW GTX」がAmazonにて
-
第1289回
トピックス6万円台で堅実スペック。6.1型「AQUOS sense10」がいま9％オフ
-
第1279回
トピックスウォレットなのに三脚になる8-in-1スマホスタンド
-
第1278回
トピックス14.5型で、3K OLED×32GB。それで約1.28kg。Lenovo Yoga Slim 7x
-
第1277回
トピックス乗るだけで測定→スマホに自動記録。続けやすいタニタの体組成計が32％オフ
-
第1276回
トピックス帰宅後、そのまま吊るす。花粉シーズンの衣類ケア家電
- この連載の一覧へ