道路を走っていたタイヤ。バッグにしてしまった。
2026年02月23日 12時00分更新
SEALの防水ボディバッグが、Amazonで割引対象。参考価格9,900円のところ、5％オフの9,405円で販売中。
道路を走っていたタイヤが、いまはボディバッグになっている。外装は実際に使われていたタイヤチューブ。線もムラも消さない。そのまま使う。黒だけど、同じ黒ではない。一本ごとに表情が違う。均一ではない黒を、そのまま前に出すバッグだ。
「一目惚れだった」とレビューにある。ほかのバッグにはない佇まいがある。それが、このバッグらしさ。道路にあったゴムが、いまは肩に掛かる。正統派ではない。でも、それでいい。
タイヤ素材ならではの質感と耐性
外装は使用済みタイヤチューブ。ラバー特有の厚みと弾力があり、触れたときの質感がはっきりしている。ファスナーは止水仕様（※カラー「ゴールド」「シルバー」は止水ファスナーではありません）。
日本製の縫製クオリティ
国内職人が手作業で縫製。タイヤチューブとナイロンを組み合わせ、金具やパーツも含めてボディバッグとして形にしている。仕立ては同じでも、使うタイヤチューブの部位や状態によって外装の表情が変わる。
容量3Lのサイズ感
サイズはW320×H110×D90mm、容量は3L。財布とスマートフォンが収まる程度の大きさ。収納力で選ぶタイプではない。素材の履歴と質感を前面に出すボディバッグ。
