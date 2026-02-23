道路を走っていたタイヤ。バッグにしてしまった。

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】SEAL 防水ボディバッグをチェック！

SEALの防水ボディバッグが、Amazonで割引対象。参考価格9,900円のところ、5％オフの9,405円で販売中。

道路を走っていたタイヤが、いまはボディバッグになっている。外装は実際に使われていたタイヤチューブ。線もムラも消さない。そのまま使う。黒だけど、同じ黒ではない。一本ごとに表情が違う。均一ではない黒を、そのまま前に出すバッグだ。

「一目惚れだった」とレビューにある。ほかのバッグにはない佇まいがある。それが、このバッグらしさ。道路にあったゴムが、いまは肩に掛かる。正統派ではない。でも、それでいい。

タイヤ素材ならではの質感と耐性

外装は使用済みタイヤチューブ。ラバー特有の厚みと弾力があり、触れたときの質感がはっきりしている。ファスナーは止水仕様（※カラー「ゴールド」「シルバー」は止水ファスナーではありません）。

日本製の縫製クオリティ

国内職人が手作業で縫製。タイヤチューブとナイロンを組み合わせ、金具やパーツも含めてボディバッグとして形にしている。仕立ては同じでも、使うタイヤチューブの部位や状態によって外装の表情が変わる。

容量3Lのサイズ感

サイズはW320×H110×D90mm、容量は3L。財布とスマートフォンが収まる程度の大きさ。収納力で選ぶタイプではない。素材の履歴と質感を前面に出すボディバッグ。