クーポンで35,800円！Surface Go 2（m3/8GB/128GB）整備済み品が35,800円、狙い目

【Amazon.co.jp】【整備済み品】Microsoft Surface Go 2（Core m3-8100Y／8GB／128GB）登場！

Microsoftの2-in-1ノートPC「Surface Go 2」Core m3搭載モデルが、Amazon.co.jpで35,800円で販売中です（クーポン利用時）。

標準で表示の価格は39,800円ですが、3月2日（月）まで有効という4000円クーポンが提供されており、上記の通り35,800円で購入可能です。

Surface Go 2は、10.5インチの2-in-1で、本体重量は約544g。タブレットとしても、キーボードを装着してノートPCとしても使えます。Core m3-8100Y、メモリ8GB、SSD 128GBの構成。Web閲覧やOffice作業、メール対応など、日常用途向けのサブマシンとして扱いやすい仕様です。

10インチ級の2-in-1は、ノートPCのように使える作業感と、タブレットのように持ち歩ける軽快さを両立しやすいのが魅力です。画面はタッチ操作に対応しているため、スクロールや拡大縮小が直感的で、移動中の情報チェックやちょっとしたメモ取りにも向いています。

また、本体が軽量だと、バッグに入れても負担が増えにくく、外出先で「少しだけPC作業をしたい」場面に強いです。キーボードを装着すれば文章作成やメール返信がしやすくなり、外せば手軽な閲覧端末として使えるので、用途に合わせて形態を切り替えられるのも2-in-1ならではです。普段はサブ機として軽快に、必要なときだけしっかり入力――そんな使い方がしやすいカテゴリです。

【整備済み品】Microsoft Surface Go 2（Core m3-8100Y／8GB／128GB）の特徴

① Windows 11搭載で生産性向上

Surface Go 2はWindows 11 Professionalを搭載しており、多くのWindowsアプリケーションが利用可能。本体重量は約544gと非常に軽量で、通勤や出張、カフェなど外出先でも気軽に使用できます。

搭載するOfficeについての詳細情報がAmazonの商品ページには記載されていないのですが、「Office 2019」だとすると、2025年10月14日にマイクロソフトによるサポートが終了しています。Officeアプリケーションが必要であれば、別途用意する前提で本機を購入するのが安全です。

② 使い続けられるスペック

ここで紹介するSurface Go 2は、CPUにCore m3‑8100Yを採用し、8GBメモリ、128GB SSDを搭載。最新CPUには及びませんが、Pentiumなどのより低価格CPUよりはパフォーマンスが期待できます。ストレージ容量も128GBあるので気にしすぎることなく、一般的なアプリの利用が期待できます。

③ 着脱式キーボード対応

着脱式キーボードにより、タブレットとしてもノートPCとしても活用可能です。キーボードを接続すれば、文字入力やメール作成もスムーズに行えます。

中古品ならではの価格で手に入る！

「軽い2-in-1をできるだけ安く」「サブ機として持ち歩きたい」という方。Amazon整備済み品のSurface Go 2を検討してはいかがでしょうか。

外出先での文書作成やブラウジングが中心なら、このサイズ感と軽さは大きなメリットです。購入時はストレージの余裕（必要ならmicroSDの活用）と、USB-Cポート数の少なさを前提にハブ利用も想定しておくと運用がスムーズになります。整備済み品としての保証・返品条件も含めて、納得できる条件なら前向きに選びやすい一台です。

整備済み品を上手に選ぶコツは、「価格」だけでなく「届いた直後に検証できる体制」を作っておくことです。到着したらまず外観の傷や液晶表示のムラ、スタンドのぐらつき、ボタン類の反応などを確認し、その後にOS起動、ストレージ容量の表示、カメラやマイク、スピーカー、Bluetooth接続などを短時間でもよいので一通りチェックしておくと安心感が増します。

また、2-in-1は持ち運びが前提になりやすいので、充電器の持ち歩きやすさ、USB-Cの拡張方法、外部ディスプレイに繋ぐ予定があるかなど、周辺環境との相性も見落としがちです。必要なアクセサリー（ハブ、保護フィルム、ケースなど）を最初から想定しておけば、買った後に追加出費で慌てにくくなります。整備済み品は条件が合えばコスパが高い選択肢ですので、保証・返品条件まで含めて納得できる形で選ぶのがおすすめです。

※在庫状況によっては売り切れの場合もありますので、購入を検討する際はお早めにチェックしてください。