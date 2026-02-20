アップル公式より1万円安い、24インチiMac（16GBメモリ/512GB SSD）がAmazonに

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Apple「24インチiMac（M4／16GBメモリ／512GB SSD）」をチェック！

Apple「24インチiMac（M4／16GBメモリ／512GB SSD）」が、Amazonで254,101円で販売中。

現行のM4チップ搭載の24型iMac（16GBメモリ/512GB SSD）がAmazonにて、公式より安い254,101円で販売中です（一部モデル）。同じ構成のApple公式価格は264,800円なので、約1万円お得です。

M4チップ搭載の24型iMac（16GBメモリ/512GB SSD）は、M4チップ（10コアCPU／10コアGPU）を搭載し、24インチの4.5K Retinaディスプレイを備える一体型。16GBメモリと512GB SSDの構成で、キーボードとマウスも付属します。

一体型デスクトップは、設置がすっきりして周辺機器もまとめやすいのが魅力です。24インチの高精細ディスプレイと、Appleシリコンの処理性能をまとめて手に入れられるため、買い替え時は「自分の用途に必要なメモリ/SSD容量か」「ポート数が足りるか」を先に整理しておくと失敗しにくいです。

在庫状況や価格は日々変動しますので、購入前に販売ページの表示（在庫切れ表示やカラー、メモリ/SSD構成）を必ず確認してください。特にApple製品は構成違いが分かりにくく、同じ見た目でもストレージ容量やガラス仕様で価格が変わることがあります。

M4チップ搭載の24型iMac（16GBメモリ/512GB SSD）の購入前には、(1) 在庫切れ表示の有無、(2) カラーと構成（16GB/512GBなど）、(3) AppleCare+の要否、(4) 返品条件（お客様都合返品不可の可能性）を確認しておくと安心です。特に「入荷未定」の場合は、必要な時期に間に合うかも含めて判断してください。