2Kは2月19日、『NBA 2K26』のシーズン5を2026年2月20日に配信し、全米カレッジバスケットボールが最も熱狂する季節へのカウントダウンを盛り上げると発表。シーズン5でプレイヤーは、カレッジバスケへの熱をアピールしたり、カレッジバスケットボール界の名門16校を代表するスター選手たちと競いあえる。

▼『NBA 2K26』シーズン5トレーラー（英語版）

ザック・アーミテージ氏（2K Sports SVP & GM）コメント

「2KはNBA、WNBAに加え、カレッジバスケットボールも集結させ、究極のバスケットボールユニバースを創造しようとしています。このスポーツの最高峰を本格的に代表することは野心的な取り組みであり、将来的に拡大していくつもりですが、まずは来年、カレッジバスケットボールの体験をお届けすることから始めようと考えています。2027年の初旬には詳細をお知らせできる予定ですが、差し当たって、このシーズン5でカレッジバスケットボールの熱狂の一端だけでも味わっていただければ幸いです」

シーズン5では、16の大学（UCLA、デューク、アリゾナ、カンザス、テキサス、ミシガン、ミシガン州立、ルイビル、パデュー、ケンタッキー、フロリダ、UNC、ベイラー、ヒューストン、オハイオ州立、コネチカット）のコンテンツが登場する。男女の部門を問わず、実際のジャージやコート、現在在籍するスター選手やレジェンド卒業生のマイチームカードなど、無料および有料のコンテンツが盛りだくさんだ。

■シーズン5のコンテンツおよび報酬には以下が含まれる

●マイチーム

現在と過去のカレッジスター選手によるプレイアブルカード、コートカード、ジャージカードでマイチームのコレクションをパワーアップさせよう。今回のテーマを記念して、すべてのプレイヤーが好みの現役カレッジスター選手をラインアップに追加できるフリーエージェントオプションパックを収録したカレッジセレブレーションボックスを獲得できる。

また、シーズン5のスタートから3月30日までは、チャレンジ ゲームが毎日登場する。全時代から厳選された選手によって編成されたカレッジチームを倒せば、総合94ダイヤモンドから総合98ギャラクシーオパールに進化する現役カレッジ選手を入手可能だ。シーズン5には合計41枚の進化カードのほか、以下のような卒業生カードが獲得できる。

○レベル1：ダイヤモンドへ進化する VJ・エッジコム選手（ベイラー）

○レベル2：すべてのカレッジコート、ロゴ、ユニフォームカード

○レベル10：ピンクダイヤモンドのマービン・バグリー3世選手（デューク）

○レベル20：ギャラクシーオパールのジェイソン・ウィリアムズ選手（フロリダ）

○レベル28：ダークマターのラリー・ブラウン コーチカード（カンザス）

○レベル35：総合100のブレアナ・スチュアート選手（コネチカット）

○レベル40：総合100のドレイモンド・グリーン選手

●マイキャリア

ザ・シティでひいきの大学への愛をアピールしよう。各16大学を代表する現役選手や卒業生のカレッジジャージ、マイコートのウォールアート、一部のチームマスコット、カレッジがテーマのゲーマープレートやカスタマイズアイテムが登場する。シーズン5の報酬には以下が含まれる。

○レベル9：オハイオ州立大学のゲームデイバンドル

○レベル18：クワッドコプター

○レベル21：ミシガン大学のゲームデイバンドル

○レベル31：テキサス大学のゲームデイバンドル

○レベル36：ノースカロライナ大学のゲームデイバンドル

○レベル37：UCLAのマスコット「ジョー・ブルーイン」＋ゲームデイバンドル

○レベル39：ゲームブレイカー ギア

○レベル40：+1 キャップブレイカー

●The W オンライン*

WNBAはオフシーズンだが、The W オンラインの戦いは来シーズンに備えてますますヒートアップ。ウィークリー報酬として、アリッサ・トーマス選手のNike V305 シューズ、WNBA Seattle Storm ボール、ピンクバナナ マスコットなどが登場する。

●シーズン5 プロ パス＆殿堂入りパス**

シーズン5のプロ パスと殿堂入りパスでは、デューク大学のマスコット「ブルーデビル」＋ゲームデイバンドル、シティガード ヘルメット、ダークマターのディアロン・フォックス選手（ケンタッキー）などの自動報酬に加え、レベル12のミシガン州立大学マスコット「スパーティ」＋ゲームデイバンドル、レベル30のコネチカット大学マスコット「ジョナサン・ザ・ハスキー」＋ゲームデイバンドル、レベル36のモーションキャプチャー スーツ、レベル40のプロ パス 総合100ドレイモンド・グリーン選手（ミシガン州立）などのプレミアム報酬をアンロックできる。

『NBA 2K26』 シーズン5の詳細については、最新のコートサイドレポート（英語版）を確認してほしい。

*The Wオンラインモード、パーク、そのほかの関連コンテンツは、第9世代機でのみご利用可能です。

**『NBA 2K26』プロシーズンパスおよび殿堂入りパスは個別に購入可能ですが、ゲーム本編、インターネット接続、NBA 2Kアカウントが必要です。有料プレミアムパスは、ゲームプレイを通じて獲得可能なシーズン追加報酬をアンロックします。進行状況と報酬は各シーズンの終了時にリセットされます。シーズンパスの詳細は、（https://nba.2k.com/ja-JP/2k26/faq/）をご覧ください。

【ゲーム情報】

タイトル：『NBA 2K26』 BEST PRICE

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2

★パッケージのみ

発売日：2026年3月19日予定

価格：

PS5：4730円

Switch：3990円

Switch 2：4360円

CERO：A（全年齢対象）

タイトル：NBA 2K26

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）

発売日：発売中（2025年9月5日）

価格：

PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC通常版：9460円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch 2通常版：8800円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch通常版：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）

PS5／XSX|S／PCスーパースター エディション：1万4080円（ダウンロード版）

※PS5／PS4／Switch／Switch 2はパッケージ版も発売。

CERO：A（全年齢対象）

© 2005-2026 Take-Two Interactive Software, Inc. Published by 2K. 2K, T2, and related logos, are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The NBA and individual NBA member team identifications reproduced on this product are trademarks and copyrighted designs, and/or other forms of intellectual property, that are the exclusive property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams and may not be used, in whole or in part, without the prior written consent of NBA Properties, Inc. © 2025 NBA Properties, Inc. All rights reserved. © 2025 the National Basketball Players Association. All rights reserved. © 2025 Sony Interactive Entertainment LLC. “PlayStation Family Mark”, “PlayStation”, “PS5 logo”, “PS5”, “PS4 logo”, “PS4”, “PlayStation Shapes Logo” and “Play Has No Limits” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Microsoft, the Xbox Sphere mark, the Series X logo, Series S logo, Series X|S logo, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. The ESRB ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.