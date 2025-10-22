2Kは10月22日、Apple Arcadeに対応する「NBA 2K」シリーズ最新作「『NBA 2K26』アーケードエディション」を2025年10月20日より配信したと発表。Apple Arcadeの利用料金は、月額900円だ。

NBA 2K26 アーケードエディション トレーラー（英語版）

Apple Arcadeは、200タイトル以上のゲームを無制限にプレイできる、Appleのゲームサブスクリプションサービス。カバー選手であり2025年NBA ファイナルMVPでもあるシェイ・ギルジャス＝アレクサンダー選手をフィーチャーした本作では、従来の内容の強化に加えて新機能も導入している。あらゆるApple端末で「NBA 2K」体験を楽しむことが可能だ。

「『NBA 2K26』アーケードエディション」には、定番のモードはもちろん、アソシエーションモードに追加された「NBAの時代」や、完璧なビルドの構築を可能にするマイプレイヤー体験の刷新、スター選手のキャリアを追体験できるマイキャリアなど、まったく新しい要素も数多く実装。「『NBA 2K26』アーケードエディション」の新たな楽しみ方には次のようなものがある。

●マイプレイヤーの強化

新たなマイプレイヤービルダーにより、NBAの偉大な選手たちと同じようなスキルセットが作成可能に。まったく新しいチュートリアル、ミニゲーム、ドリルでスキルを磨き、シューズ、服装、タトゥーなどの報酬を獲得できる。

●マイキャリア

新人選手としてスタートし、NBAのトップスターたちが揃った理想のチームを編成して、彼らを優勝へと導いていく。

●NBAの時代

アソシエーションモードに新たに追加された「NBAの時代」では、NBA史に残る黄金時代をマネジメント可能。時代はアップデートのたびに追加される。今後の展開に期待しよう。

●ネイバーフッドの刷新

新たなストリートボールコートが追加されたネイバーフッドを探索してマイプレイヤーでクエストに挑み、シューズ、服装、タトゥーなどの報酬を獲得できる。

●アソシエーションモード

お気に入りのNBAフランチャイズのGM兼ヘッドコーチとなり、トレード、フリーエージェントの獲得、有望選手のスカウト、財政の管理などを通じて理想のチームを構築できる点は以前と同じだが、本作ではアソシエーション体験にいっそうの改良が加えられている。

●ほかにも魅力的なモードが満載

模範モードでは、NBAのスーパースターや、すでに引退しているレジェンドたちの歴史に残る試合を追体験可能。シーズンごとに新たな選手が追加される。

また、ブラックトップモードでは、NBAの30チームの中から好きなチームを選び、3on3のストリートバスケをフレンドとリアルタイムでプレイできる。

クイックマッチでは5on5の対戦プレイを楽しめるが、観戦モードでコートサイドから試合を見守ったり、NBAシーズンに対応したNBA トゥデイで視聴したりすることも可能。

ゲーム内容の詳細については、App StoreやApple Gamesアプリで『NBA 2K26』アーケードエディションのページへアクセスしよう。

【ゲーム情報】

タイトル：『NBA 2K26』アーケードエディション

ジャンル：スポーツ

配信：2K

プラットフォーム：

Apple Arcadeに対応しているiPhone／iPad／Mac／Apple TV

配信日：配信中（2025年10月20日）

価格：Apple Arcade利用料（月額900円）

© Published by 2K. 2K is a publishing label of Take-Two Interactive Software, Inc. All trademarks are the property of their respective owners.