2Kは8月12日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）／Nintendo Switch 2版『NBA 2K26』において、プレイヤーにワンランク上の体験を提供する新たなマイプレイヤービルダーの詳細を公開。

ゲームの発売日は2025年9月5日、価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

今作のマイプレイヤービルダーでは、機能の追加や改良により、初心者にとっては作成プロセスがよりわかりやすくなる一方で、ベテランプレイヤーにとってはカスマイズ性がいっそう向上しているという。

エリック・ベニッシュ氏（Visual Concepts社NBA開発担当バイスプレジデント）コメント 「マイプレイヤーを自分のプレイスタイルにあわせることは、『NBA 2K』の体験において重要な要素です。最新作のビルダーでは、あらゆる段階でプレイヤーはこれまで以上に深い洞察を得ることができます。新しいアニメーション用語集やスカウトレポートなどのツールを導入したのも、プレイヤーが自分のビルドの長所と限界を最初から把握できるようにするためです。」

マイプレイヤービルダーの新機能

●アニメーション用語集

『NBA 2K26』では、まったく新しいアニメーション用語集により、マイプレイヤーの作成にあたって、これまでよりも、より多くの情報に基づいて決定を下せる。アニメーション用語集は、いわば究極の内部情報源であり、すべてのアニメーションの詳細、スキル、身長条件がリストアップされる。

また、検索機能を使えば、気になる選手に対応するアニメーションを装備するために必要な全条件を容易に確認可能だ。

●割り当て済みのシグネチャーアニメーション

『NBA 2K26』では、より簡単に好きな選手を真似できる。「自分で作成」では、NBA選手を何十人も比較したうえで、提案された選手に関するものの中から最高のアニメーションを選択することが可能だ。

●バッジでビルド

新しい「バッジでビルド」機能は、特定のバッジの要件を満たすスキルを確実に得られるマイプレイヤーの骨組みを形作る助けになる。欲しいバッジとランク（ブロンズ、シルバー、ゴールド、殿堂入り、レジェンド）を選ぶと、必要な最低スキルポイントがロックされるので、残りのポイントは好きなカテゴリの最大化に割り当てられる。

●スカウトレポート

マイプレイヤービルダーの最終ステップには、まったく新しいスカウトレポートが登場する。これは、作成したマイプレイヤーのタイプを理解するのに役立つ究極のツールだ。スカウトレポートには、ビルドの最も優れたバッジやスキルが表示され、長所と短所を指摘してくれる。

●専門を作成

『NBA 2K26』の新要素として登場する「専門を作成」の目標をクリアすると、特定のスキル分野について、マイプレイヤーの潜在能力を高められる。特化可能な分野はフィニッシュ、シュート、プレイメイキング、ディフェンス、リバウンドの5つで、この中から1つを選ぶ必要がある。

各分野には、習熟レベルを試す9つのユニークな目標が用意されており、達成すれば各スキル分野に対応した報酬を獲得できる。

●バッジ特典とテイクオーバー

最大+1のバッジ特典に加え、最大+2が新たに追加され、バッジを本来の上限よりさらに2段階上まで強化できる。また、テイクオーバー サージ、ホットスタート、クラッチ遺伝子といったバッジ特典により、試合中のさまざまな状況でバッジを一時的に1段階強化することも可能だ。

さらに、テイクオーバー プリセット、テイクオーバー アクセラレイター、そして最後の報酬であるカスタム テイクオーバーなど、40種類のテイクオーバー関連報酬が用意されている。

●より効果的なキャップ ブレイカー

キャップ ブレイカーも『NBA 2K26』では進化している。各キャップ ブレイヤーはこれまでどおり、最も評価が高く強力なスキルを1ポイント上昇させられるが、最も低いスキルに適用した場合には、より大きな上昇効果が得られる。

リバースやマイプレイヤーのテンプレートなど、詳細については、コートサイドレポートを確認してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：NBA 2K26

ジャンル：スポーツ

販売：2K

開発：Visual Concepts

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）

発売日：2025年9月5日予定

※スーパースター エディションとノーダウト エディションは早期アクセスで8月30日からプレイ可能。

価格：

PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC通常版：9460円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch 2通常版：8800円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch通常版：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）

PS5／XSX|S／PCスーパースター エディション：1万4080円（ダウンロード版）

PS5／XSX|S／PCノーダウト エディション：1万5180円（ダウンロード版）★

※PS5／PS4／Switch／Switch 2はパッケージ版も発売。

★は2025年9月7日までの期間限定販売。

CERO：A（全年齢対象）

© 2005-2025 Take-Two Interactive Software, Inc. Published by 2K. 2K, T2, and related logos, are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The NBA and individual NBA member team identifications reproduced on this product are trademarks and copyrighted designs, and/or other forms of intellectual property, that are the exclusive property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams and may not be used, in whole or in part, without the prior written consent of NBA Properties, Inc. © 2025 NBA Properties, Inc. All rights reserved. © 2025 the National Basketball Players Association. All rights reserved. © 2025 Sony Interactive Entertainment LLC. “PlayStation Family Mark”, “PlayStation”, “PS5 logo”, “PS5”, “PS4 logo”, “PS4”, “PlayStation Shapes Logo” and “Play Has No Limits” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Microsoft, the Xbox Sphere mark, the Series X logo, Series S logo, Series X|S logo, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. The ESRB ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.