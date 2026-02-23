回して使う14型2-in-1に、Officeとペンまで。Dell「DB04255」が19％オフの144,800円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Dell 14型2-in-1「Dell 14 Plus 2-in-1 DB04255」をチェック！

Dellの14型2-in-1「Dell 14 Plus 2-in-1 DB04255」がAmazonでタイムセール対象。過去価格179,800円のところ、19％オフの144,800円で販売中。

回転式の14型にRyzen AI 5 340（NPU 50TOPS）を搭載。メモリ16GB、512GB SSD、Microsoft Office Home & Business 2024を備え、アクティブペンも付く。翌営業日対応オンサイト修理サービス（HDD返却不要）まで含まれる。

2-in-1で欲しくなる要素を、きちんと揃えたモデル。

最初から揃う14型2-in-1

360度回転の14インチFHD+（1920×1200）タッチディスプレイを備え、アクティブペン（PN5122W）を同梱する。

NPU 50TOPSのRyzen AI 5 340

【CPU】AMD Ryzen AI 5 340を搭載し、NPUは50TOPS。Copilot+ PCとされ、Recall、ライブ キャプション、Cocreator、Windows Studio Effectsなどの機能に対応する。

回して、書いて、そのまま使う

2-in-1として4つのモードに切り替えられる。ペン入力に対応する。USB Type-C給電やWi-Fi 7（MediaTek Wi-Fi 7 MT7925）にも対応する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen AI 5 340（NPU 50TOPS／6コア／最大4.8GHz）

【OS】Windows 11 Home 64bit

【メモリ】16GB LPDDR5X（オンボード）

【GPU】AMD Radeon 840M

【ディスプレイ】14インチ FHD+（1920×1200）IPS／タッチ対応／300nits／ComfortView

【無線】Wi-Fi 7（MediaTek MT7925）／Bluetooth 5.4

【インターフェース】USB 3.2 Gen1 Type-A×1／USB 3.2 Gen2 Type-C×2（給電・DP対応）／HDMI 1.4×1／オーディオジャック

【付属品】65W Type-Cアダプター／電源ケーブル／Dell アクティブペン（PN5122W）

【Office】Microsoft Office Home & Business 2024／Microsoft 365 Basic 12ヶ月試用版

【サポート】1年間 翌営業日対応オンサイト修理（HDD返却不要サービス）