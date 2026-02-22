このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1284回

【在庫処分？】公式より安いってどういうこと？ M4搭載24インチiMacがAmazonで

2026年02月22日 11時59分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

Apple「24インチiMac（M4／16GBユニファイドメモリ／256GB SSD）」をチェック！

　Apple「24インチiMac（M4／16GBユニファイドメモリ／256GB SSD）」が、Amazonで190,768円で販売中。

　いまApple公式では198,800円。同じ構成でこの差額。公式価格が基準になりやすいブランドだけに、単純に気になりません？次のモデルがそろそろ発売なので、在庫処分？

　M4チップ（8コアCPU／8コアGPU）を搭載。24インチの4.5K Retinaディスプレイを備えるオールインワン型だ。16GBユニファイドメモリと256GB SSDの構成で、キーボードとマウスが付属する。

アマゾンでApple「24インチiMac（M4／16GBユニファイドメモリ／256GB SSD）」を入手
 

