Amazonセール情報大紹介！ 第1284回
【在庫処分？】公式より安いってどういうこと？ M4搭載24インチiMacがAmazonで
2026年02月22日 11時59分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
Apple「24インチiMac（M4／16GBユニファイドメモリ／256GB SSD）」をチェック！
Apple「24インチiMac（M4／16GBユニファイドメモリ／256GB SSD）」が、Amazonで190,768円で販売中。
いまApple公式では198,800円。同じ構成でこの差額。公式価格が基準になりやすいブランドだけに、単純に気になりません？次のモデルがそろそろ発売なので、在庫処分？
M4チップ（8コアCPU／8コアGPU）を搭載。24インチの4.5K Retinaディスプレイを備えるオールインワン型だ。16GBユニファイドメモリと256GB SSDの構成で、キーボードとマウスが付属する。
