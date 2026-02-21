6万円台で堅実スペック。6.1型「AQUOS sense10」がいま9％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】シャープ 6.1インチSIMフリースマートフォン「AQUOS sense10（SH-M33A-L）」をチェック！

シャープの6.1インチSIMフリースマートフォン「AQUOS sense10（SH-M33A-L）」が、Amazonで割引販売中。参考価格67,430円のところ、9％オフの61,300円です。

6万円台で、6.1インチ、5000mAh、Snapdragon 7s Gen 3。派手さよりも、日々の操作に直結する要素を押さえたモデル。

6.1型×166g、5000mAh搭載

AQUOS sense10は約6.1インチのPro IGZO OLED（1080×2340）を採用し、重さ166gに抑えたSIMフリースマートフォン。チップセットはSnapdragon 7s Gen 3、メモリはRAM 6GB、ストレージはROM 128GBの組み合わせ。microSDXCは最大2TBまで利用できる。

メインカメラは約5030万画素、インカメラは約3200万画素。通話時の騒音をリアルタイムで抑えるAI機能「Vocalist」を備え、録音内容の文字通知や不審な会話の検知・警告機能にも対応する。5000mAhバッテリーを搭載しつつ、この重量に収めている点も特徴のひとつ。