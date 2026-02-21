Amazonセール情報大紹介！ 第1289回
6万円台で堅実スペック。6.1型「AQUOS sense10」がいま9％オフ
2026年02月21日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】シャープ 6.1インチSIMフリースマートフォン「AQUOS sense10（SH-M33A-L）」をチェック！
シャープの6.1インチSIMフリースマートフォン「AQUOS sense10（SH-M33A-L）」が、Amazonで割引販売中。参考価格67,430円のところ、9％オフの61,300円です。
6万円台で、6.1インチ、5000mAh、Snapdragon 7s Gen 3。派手さよりも、日々の操作に直結する要素を押さえたモデル。
6.1型×166g、5000mAh搭載
AQUOS sense10は約6.1インチのPro IGZO OLED（1080×2340）を採用し、重さ166gに抑えたSIMフリースマートフォン。チップセットはSnapdragon 7s Gen 3、メモリはRAM 6GB、ストレージはROM 128GBの組み合わせ。microSDXCは最大2TBまで利用できる。
メインカメラは約5030万画素、インカメラは約3200万画素。通話時の騒音をリアルタイムで抑えるAI機能「Vocalist」を備え、録音内容の文字通知や不審な会話の検知・警告機能にも対応する。5000mAhバッテリーを搭載しつつ、この重量に収めている点も特徴のひとつ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1586回
トピックス【公式より安い！】Mac mini M4が1万円引きの84,800円に（Amazon）
-
第1454回
トピックス14型2-in-1が19%オフ、144,800円でOffice 2024も込み「Dell 14 Plus 2-in-1 DB04255」
-
第1384回
トピックス2,980円で“全部まとめる”選択肢：65W・3ポート充電器がAmazonでセール中
-
第1363回
トピックスアップル公式より1万円安い、24インチiMac（16GBメモリ/512GB SSD）がAmazonに
-
第1327回
トピックス15,088円！防水透湿GORE-TEX採用のローカットレインブーツ「TNF RAIN LOW GTX」がAmazonにて
-
第1279回
トピックスウォレットなのに三脚になる8-in-1スマホスタンド
-
第1278回
トピックス14.5型で、3K OLED×32GB。それで約1.28kg。Lenovo Yoga Slim 7x
-
第1277回
トピックス乗るだけで測定→スマホに自動記録。続けやすいタニタの体組成計が32％オフ
-
第1276回
トピックス帰宅後、そのまま吊るす。花粉シーズンの衣類ケア家電
-
第1275回
トピックスRTX 3050×144Hzの15.6型。最初のゲーミングノート候補にガレリア
- この連載の一覧へ