Snapdragon 8 Elite搭載でも3.5mmとFeliCa。Zenfone 12 Ultraが19％オフ

2026年02月22日 14時00分更新
ASUSの「Zenfone 12 Ultra」が、Amazonで割引対象。参考価格136,182円のところ、19％オフの110,939円で販売中。
ハイエンド機から3.5mmが消えていく流れは、もう珍しくない。それでもSnapdragon 8 Eliteを積み、6.78型へと大型化しながら有線とFeliCaを残したのがZenfone 12 Ultraだ。性能を押し上げながら、日常で使う部分は削っていない。
Snapdragon 8 Elite＋12GBメモリ
CPUはQualcomm Snapdragon 8 Elite（オクタコア）。メモリは12GB（LPDDR5X）、ストレージは256GB（UFS 4.0）。6.78型の大画面クラスで、現行の上位帯に寄せた中身だ。
3.5mmとFeliCa、IP65/IP68の防水防塵
3.5mmのマイクロホン／ヘッドホン・コンボジャックを搭載し、有線イヤホンを直接つなげる。NFCはType A/Bに加え、FeliCa（おサイフケータイ）も記載がある。防水・防塵はIP65/IP68で、水回りや屋外での扱いも想定しやすい仕様になる。
6.78型LTPO AMOLED、1～120Hz可変と最大144Hz
ディスプレイは6.78型のLTPO AMOLED。解像度は2,400×1,080ドット（フルHD+）で、1～120Hzの可変駆動に対応し、最大144Hz（ゲーム時）の設定も用意される。
5,500mAh、最大65W充電、6軸ジンバルのトリプルカメラ
バッテリーは5,500mAh。最大65W充電（Quick Charge 5.0／USB Power Delivery 3.0対応）をうたい、端子はUSB Type-C（USB 2.0）となる。Qiワイヤレス充電にも対応する。カメラは5000万画素の広角に6軸ジンバルスタビライザーを組み合わせ、1300万画素の超広角と3200万画素の望遠を加えたトリプル構成。
