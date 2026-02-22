車内の香りを“固定”する。4段階で噴霧量を選ぶディフューザー

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで25％オフ】カーメイト 車載用芳香剤「ブラング 噴霧式フレグランスディフューザー2」をチェック！

カーメイトの車載用芳香剤「ブラング 噴霧式フレグランスディフューザー2」が、Amazonの割引対象。参考価格8,250円のところ、25％オフの6,218円で販売中。

車内用の芳香剤は、置いておくだけで自然に香るタイプが主流。本製品はフレグランスオイルを噴霧して香りを広げ、強さを固定して使うディフューザーだ。

香りを噴霧量で調整

高圧でオイルを噴霧し、空間に拡散させる仕組み。時間経過とともに徐々に弱まるタイプとは異なり、設定したレベルで香りが続く。

強さは4段階から選択。微香から強めまで切り替えでき、オイルがなくなるまで均一の強さで香る設計となる。

エンジンONで自動噴霧

エンジン（ACC）ONに連動して作動。前回の設定を記憶し、起動時も同じ噴霧レベルで動く。

香りを弱めながら使うというより、決めた強さで回す運用に近い。2時間オートオフ機能も搭載する。

USB給電・カップホルダー設置

電源はUSB給電。車内のUSB端子、またはシガーソケット変換器を介して使用する。入力電源はDC5V±0.25V／1.5A以上の表記。

本体はカップホルダーサイズで、直径72mm以上の純正カップホルダーに対応。専用フレグランスオイルは別売で、ホワイトムスク系など複数の香りがラインナップされている。