車内の香りを“固定”する。4段階で噴霧量を選ぶディフューザー
【Amazonで25％オフ】カーメイト 車載用芳香剤「ブラング 噴霧式フレグランスディフューザー2」をチェック！
カーメイトの車載用芳香剤「ブラング 噴霧式フレグランスディフューザー2」が、Amazonの割引対象。参考価格8,250円のところ、25％オフの6,218円で販売中。
車内用の芳香剤は、置いておくだけで自然に香るタイプが主流。本製品はフレグランスオイルを噴霧して香りを広げ、強さを固定して使うディフューザーだ。
香りを噴霧量で調整
高圧でオイルを噴霧し、空間に拡散させる仕組み。時間経過とともに徐々に弱まるタイプとは異なり、設定したレベルで香りが続く。
強さは4段階から選択。微香から強めまで切り替えでき、オイルがなくなるまで均一の強さで香る設計となる。
エンジンONで自動噴霧
エンジン（ACC）ONに連動して作動。前回の設定を記憶し、起動時も同じ噴霧レベルで動く。
香りを弱めながら使うというより、決めた強さで回す運用に近い。2時間オートオフ機能も搭載する。
USB給電・カップホルダー設置
電源はUSB給電。車内のUSB端子、またはシガーソケット変換器を介して使用する。入力電源はDC5V±0.25V／1.5A以上の表記。
本体はカップホルダーサイズで、直径72mm以上の純正カップホルダーに対応。専用フレグランスオイルは別売で、ホワイトムスク系など複数の香りがラインナップされている。
