厚さ10cmで通勤を軽くする。15L→22Lに広がる「Evoon マルチビジネスリュックSlim」10％オフ
2026年02月22日 18時00分更新
Evoon（エボーン）の「マルチビジネスリュックSlim」が、Amazonでタイムセール対象。参考価格15,980円のところ、10％オフの14,382円で販売中。
通勤の混雑では、リュックの厚みがそのまま扱いにくさにつながる。前に抱えると体の前でかさばり、薄型に振り切ると収納が足りなくなる。そのバランスを取りにいったのが、厚さ10cmの「マルチビジネスリュックSlim」だ。
容量は通常15L。側面のファスナーを開くと22Lまで拡張する。普段はスリムなまま使い、荷物が増える日だけ広げる使い分けになる。
10cmを前に抱える
厚さは10cm。本体サイズは約45×30×10cm。前に抱えた際も体から大きく出にくい寸法に抑えている。前抱きの状態でスマホを素早く取り出せる位置にポケットを配置。満員電車での使用を意識した薄さだ。
広げるのは、荷物が増えた日だけ
容量は通常15L。側面ファスナーを開放すると22Lまで拡張する。基本はスリムなまま使い、出張や荷物が増える日にだけ広げるという考え方だ。15.6インチのノートPC収納に対応する。
950gという軽さ
重量は950gで1kg未満。生地はコーデュラ、ファスナーはYKK製を採用。撥水加工の記載はあるが、防水仕様ではない。365日の品質保証。
