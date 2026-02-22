厚さ10cmで通勤を軽くする。15L→22Lに広がる「Evoon マルチビジネスリュックSlim」10％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Evoon マルチビジネスリュックSlimをチェック！

Evoon（エボーン）の「マルチビジネスリュックSlim」が、Amazonでタイムセール対象。参考価格15,980円のところ、10％オフの14,382円で販売中。

通勤の混雑では、リュックの厚みがそのまま扱いにくさにつながる。前に抱えると体の前でかさばり、薄型に振り切ると収納が足りなくなる。そのバランスを取りにいったのが、厚さ10cmの「マルチビジネスリュックSlim」だ。

容量は通常15L。側面のファスナーを開くと22Lまで拡張する。普段はスリムなまま使い、荷物が増える日だけ広げる使い分けになる。

10cmを前に抱える

厚さは10cm。本体サイズは約45×30×10cm。前に抱えた際も体から大きく出にくい寸法に抑えている。前抱きの状態でスマホを素早く取り出せる位置にポケットを配置。満員電車での使用を意識した薄さだ。

広げるのは、荷物が増えた日だけ

容量は通常15L。側面ファスナーを開放すると22Lまで拡張する。基本はスリムなまま使い、出張や荷物が増える日にだけ広げるという考え方だ。15.6インチのノートPC収納に対応する。

950gという軽さ

重量は950gで1kg未満。生地はコーデュラ、ファスナーはYKK製を採用。撥水加工の記載はあるが、防水仕様ではない。365日の品質保証。