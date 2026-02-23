Amazonセール情報大紹介！ 第1280回
7,025mAh×80W充電、16GB／512GB。ハイエンド構成のFind X9が10％オフ
2026年02月23日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで10％オフ】OPPO スマートフォン「Find X9（CPH2797）」をチェック！
OPPOのスマートフォン「Find X9（CPH2797）」がAmazonで割引対象。参考価格149,800円のところ、10％オフの134,820円で販売中。
朝フル充電にしたはずなのに、もう減っている。バッテリー残量を気にしながら生活するのは、正直もういい。7,025mAhあれば、そのストレスから少し距離を置ける。Find X9はそこに80WのSUPERVOOCフラッシュチャージを組み合わせ、減っても短時間で戻せる。
RAM16GB／ROM512GBを積み、アプリをいくつ重ねても動きは落ちにくい。6.6インチのAMOLEDは最大120Hz表示に対応し、約5,000万画素の広角・超広角・望遠を備える。画面、性能、カメラを個別に比べるより、全体のバランスを見たくなる一台だ。
7,025mAhと80W充電
バッテリー容量は7,025mAh。80WのSUPERVOOCフラッシュチャージに対応する。減りにくさと戻しの速さを両立する構成。長時間の動画視聴やゲームが続いても、充電回数そのものを減らしやすい。
RAM16GB／ROM512GB
メモリ16GB、ストレージ512GB。アプリを切り替えながら使う場面でも容量に余裕がある。写真や動画を本体に保存する場合も、空き容量を気にする頻度は下がる。
6.6インチ120Hzと約5,000万画素トリプル
6.6インチAMOLEDは最大120Hz表示に対応。スクロールや映像表示が滑らかになる。カメラは約5,000万画素の広角・超広角・望遠を備える。日常撮影からズームまで1台で収まりやすい。
