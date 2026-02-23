このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1280回

7,025mAh×80W充電、16GB／512GB。ハイエンド構成のFind X9が10％オフ

2026年02月23日 12時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonで10％オフ】OPPO スマートフォン「Find X9（CPH2797）」をチェック！

　OPPOのスマートフォン「Find X9（CPH2797）」がAmazonで割引対象。参考価格149,800円のところ、10％オフの134,820円で販売中。

　朝フル充電にしたはずなのに、もう減っている。バッテリー残量を気にしながら生活するのは、正直もういい。7,025mAhあれば、そのストレスから少し距離を置ける。Find X9はそこに80WのSUPERVOOCフラッシュチャージを組み合わせ、減っても短時間で戻せる。

　RAM16GB／ROM512GBを積み、アプリをいくつ重ねても動きは落ちにくい。6.6インチのAMOLEDは最大120Hz表示に対応し、約5,000万画素の広角・超広角・望遠を備える。画面、性能、カメラを個別に比べるより、全体のバランスを見たくなる一台だ。

アマゾンでOPPO Find X9を入手

7,025mAhと80W充電

　バッテリー容量は7,025mAh。80WのSUPERVOOCフラッシュチャージに対応する。減りにくさと戻しの速さを両立する構成。長時間の動画視聴やゲームが続いても、充電回数そのものを減らしやすい。

RAM16GB／ROM512GB

　メモリ16GB、ストレージ512GB。アプリを切り替えながら使う場面でも容量に余裕がある。写真や動画を本体に保存する場合も、空き容量を気にする頻度は下がる。

6.6インチ120Hzと約5,000万画素トリプル

　6.6インチAMOLEDは最大120Hz表示に対応。スクロールや映像表示が滑らかになる。カメラは約5,000万画素の広角・超広角・望遠を備える。日常撮影からズームまで1台で収まりやすい。

アマゾンでOPPO Find X9を入手

