火を使わず、机の上で鍋。ラーメンも作れる1L家電が44％オフ／Amazon

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで44％オフ】アイリスオーヤマ「クッキングケトル ICK-M1200-B」をチェック！

アイリスオーヤマの「クッキングケトル ICK-M1200-B」が、Amazonで割引対象。参考価格11,636円のところ、44％オフの6,509円で販売中。

ラーメンでも鍋でも、まずはコンロに鍋をかける。その工程を机の上に移すのが、この1L家電だ。電気で加熱し、湯を沸かし、麺をゆで、そのまま鍋まで1台でまかなう。火を使わず、1台で完結する。一人鍋や袋めんを作る人なら、この便利さは見逃せない。

火を使わず、机の上で加熱

AC100V・1200Wの電気式。本体で直接加熱し、コンロに鍋をかける工程を省く。卓上で湯を沸かし、麺をゆで、鍋まで1台でまかなう。

1Lで鍋もラーメンも担う

最大容量は約1.0L。自動メニューは［鍋／インスタント麺／煮込み／サラダチキン／炊飯］の5種。温度は40～100℃で10℃単位の調整。湯沸かしから鍋までを1台で扱う設計。

湯切り口と丸洗い

ふたの注ぎ口で湯切りが行える。麺をゆでたあと、そのまま傾けて湯を落とす。鍋部分は丸ごと水洗いできる。空焚き防止、鍋無し検知、マグネット式電源コードも備える。