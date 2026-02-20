Amazonセール情報大紹介！ 第1278回
14.5型で、3K OLED×32GB。それで約1.28kg。Lenovo Yoga Slim 7x
2026年02月20日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで14％オフ】Lenovo 14.5型ノートPC「Yoga Slim 7x Gen 9（83ED002PJP）」をチェック！
Lenovoの14.5型ノートPC「Yoga Slim 7x Gen 9（83ED002PJP）」が、Amazonで割引対象。参考価格249,700円のところ、14％オフの213,672円で販売中。
14型は扱いやすいサイズだが、構成は標準的に収まることも多い。Yoga Slim 7xは、14.5型で3K OLED、メモリ32GBという上位寄りのスペックを取りながら、重量は約1.28kgに抑えている。
小さいから抑えるのではなく、小さいまま整える。そんな14型を探しているなら、自然と候補に入ってくる。
14.5型で3K OLED（2944×1840／90Hz）
14.5型に3K解像度の有機ELパネルを組み合わせる。解像度は2944×1840、90Hz駆動に対応し、最大10.74億色表示、VESA DisplayHDR True Black 600やDolby Visionにも対応する仕様。コンパクトなクラスに収めながら、表示性能は一段上の内容を押さえる。
メモリ32GB＋Snapdragon X Elite
CPUはSnapdragon X Elite X1E-78-100（最大3.40GHz／12コア）。メモリは32GB LPDDR5x、SSDは1TB（PCIe NVMe／M.2）。14型クラスで32GBを標準搭載。サイズを優先しながら、容量を削らない構成。
約1.28kg・厚さ約12.9mmに70Whr
本体重量は約1.28kg、最薄部約12.9mm。バッテリーは70Whrの4セルリチウムイオンポリマーバッテリーを内蔵する。3K OLEDと32GBを取りながら、このサイズと重量に収まる。
製品スペック
【ディスプレイ】14.5型 3K OLED（2944×1840／90Hz）
【CPU】Snapdragon X Elite X1E-78-100（12コア）
【メモリ】32GB LPDDR5x
【ストレージ】1TB SSD（PCIe NVMe／M.2）
【重量】約1.28kg
【バッテリー】70Whr
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1586回
トピックス【公式より安い！】Mac mini M4が1万円引きの84,800円に（Amazon）
-
第1384回
トピックス2,980円で“全部まとめる”選択肢：65W・3ポート充電器がAmazonでセール中
-
第1327回
トピックス15,088円！防水透湿GORE-TEX採用のローカットレインブーツ「TNF RAIN LOW GTX」がAmazonにて
-
第1277回
トピックス乗るだけで測定→スマホに自動記録。続けやすいタニタの体組成計が32％オフ
-
第1276回
トピックス帰宅後、そのまま吊るす。花粉シーズンの衣類ケア家電
-
第1275回
トピックスRTX 3050×144Hzの15.6型。最初のゲーミングノート候補にガレリア
-
第1271回
トピックス1万円台で6.7型×5,200mAh。上質デザインでコスパ良しスマホ「moto g05」21％オフ
-
第1270回
トピックス【35％オフ】Galaxyの12.4型タブレット、512GBでSペン同梱。出張もカフェ作業もこれ1台
-
第1269回
トピックス紙の手帳、やめてみる？ A6サイズの「ブギーボード BB-14」が3000円台で買える
-
第1268回
トピックスノートPCの作業がますます快適に。 3000円台で買えるMOFTの“非粘着スタンド”という選択肢
- この連載の一覧へ