RTX 3050×144Hzの15.6型。最初のゲーミングノート候補にガレリア

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】ガレリア ゲーミングノートPC「GALLERIA RL5C-R35-5N」をチェック！

ガレリアのゲーミングノートPC「GALLERIA RL5C-R35-5N」が、Amazonで割引対象。参考価格189,800円のところ、5％オフの179,800円で販売中。

はじめてゲーミングノートを買うなら、どこまで出すかで迷う。専用GPUがないモデルでは物足りない。でも上位GPUまで踏み込むのは少し勇気がいる。そんなときに視野に入ってくるのが、RTX 3050クラスだ。

GALLERIA RL5C-R35-5Nは、15.6型フルHD・144Hzに、Core i5とメモリ16GBを揃える。派手さはないが、はじめて選ぶ一台として悪くない。

RTX 3050搭載、まずはここから

GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPUを搭載。Core i5-13420Hと組み合わせた仕様で、CPU内蔵グラフィックスのみのノートとは異なる。ゲーム向けGPUを積んだ15.6型モデルだ。

15.6型フルHD・144Hz

15.6型の非光沢フルHD（1920×1080）液晶を採用。リフレッシュレートは144Hz。映像出力はHDMI 2.1を備える。解像度はフルHDに抑えつつ、表示の滑らかさに振った仕様だ。

メモリ16GBと500GB NVMe SSD

メモリは16GB DDR4（8GB×2）、ストレージは500GBのM.2 NVMe Gen4 SSD。Wi-Fi 6E、1Gb Ethernet対応LANポートを備える。ACアダプターは150W。本体サイズは約359×243×28mm、重量は約2.1kg。保証期間は1年。

製品スペック

【CPU】Core i5-13420H（8コア／12スレッド）

【GPU】NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU

【メモリ】16GB DDR4（8GB×2）

【ストレージ】500GB M.2 NVMe Gen4 SSD

【ディスプレー】15.6型 非光沢フルHD（1920×1080）／144Hz

【映像出力】HDMI 2.1

【無線】Wi-Fi 6E／Bluetooth 5.3

【有線LAN】1Gb Ethernet

【重量】約2.1kg

【保証】1年