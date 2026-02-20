いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第79回
HP「売り尽くしOUTLET」開催中。EliteBook 630 G10など新品モデルを掲載
2026年02月20日 11時00分更新
HPの法人（ビジネス）ストアで「売り尽くしOUTLET」を実施中。旧モデルや在庫過多モデルを対象とした企画だが、掲載製品はすべて新品で、工場出荷品を提供する。Windows 11搭載モデルを中心に、デスクトップとノートPCを展開。
アウトレット製品も最短5営業日での納品案内があり、保守の追加やセキュリティソフトの追加にも対応する。ビジネス向けとして展開されているが、個人利用も可能とページ内に明記がある。
注目のセール商品
HP EliteBook 630 G10
キャンペーンモデル6（B1TN2PA・Core i5/16GB/512S/IR）
182,490円～
Core i5、16GBメモリ、512GB SSDというバランスの取れた構成で、日常業務から複数アプリの同時利用まで対応しやすい容量を備える。
売り尽くしOUTLETのポイント
今回の「売り尽くしOUTLET」は、新品のビジネスPCを対象に、旧モデルや在庫過多モデルを整理価格で掲載する企画。Windows 11搭載のデスクトップ、一体型、ノートPCまで幅広く並ぶ。
最短5営業日での納品案内があり、保守やセキュリティの追加も行える。法人用途はもちろん、個人利用も視野に入る特集だが、法人限定モデルの有無だけは事前に確認しておきたい。
