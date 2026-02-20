Amazonセール情報大紹介！ 第1279回
ウォレットなのに三脚になる8-in-1スマホスタンド
2026年02月20日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】MOFT「8-in-1多機能スタンド（カード収納付き）」をチェック！
MOFTの「8-in-1多機能スタンド（カード収納付き）」がAmazonでタイムセール中。参考価格6,780円のところ、15％オフの5,763円で販売中。
机にスマホを立ててビデオ通話を始めると、画面の位置が思ったより低い。MOFTの8-in-1は、三脚のように持ち上げ、目線に近い位置で固定できるスタンドだ。ほんの少し目線が上がるだけで、印象は変わる。ビデオ通話で「もう少し高さがほしい」と感じたことがあるなら、試してみる価値はある。
ビデオ通話目線まで上がる高さ
一般的な卓上スタンドとは異なり、三脚のように展開してスマホを持ち上げられる。最大約20cmまで高さを出し、目線に近い位置で固定できる。レビューには「高さがある」「動画視聴や会議に重宝」との記載もある。
特許取得の一体型折りたたみ構造、8-in-1の可変スタイル
特許取得の一体型折りたたみ構造を採用し、1秒で展開できる設計。縦置き・横置きや角度調整に対応し、三脚スタイルにも切り替えられる。1つの背面アクセサリーで、複数の使い方を切り替えられる点が特徴だ。
カード収納付き、NFC対応のウォレット一体型
カードは1～2枚収納可能。NFC対応カードは入れたままタッチ決済が可能（※NFC使用時はカード1枚での使用が推奨）。MagSafe対応でiPhone 12以降に装着でき、マグネット非搭載機種は付属のアイアンリングで使用できる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1586回
トピックス【公式より安い！】Mac mini M4が1万円引きの84,800円に（Amazon）
-
第1384回
トピックス2,980円で“全部まとめる”選択肢：65W・3ポート充電器がAmazonでセール中
-
第1327回
トピックス15,088円！防水透湿GORE-TEX採用のローカットレインブーツ「TNF RAIN LOW GTX」がAmazonにて
-
第1278回
トピックス14.5型で、3K OLED×32GB。それで約1.28kg。Lenovo Yoga Slim 7x
-
第1277回
トピックス乗るだけで測定→スマホに自動記録。続けやすいタニタの体組成計が32％オフ
-
第1276回
トピックス帰宅後、そのまま吊るす。花粉シーズンの衣類ケア家電
-
第1275回
トピックスRTX 3050×144Hzの15.6型。最初のゲーミングノート候補にガレリア
-
第1271回
トピックス1万円台で6.7型×5,200mAh。上質デザインでコスパ良しスマホ「moto g05」21％オフ
-
第1270回
トピックス【35％オフ】Galaxyの12.4型タブレット、512GBでSペン同梱。出張もカフェ作業もこれ1台
-
第1269回
トピックス紙の手帳、やめてみる？ A6サイズの「ブギーボード BB-14」が3000円台で買える
- この連載の一覧へ